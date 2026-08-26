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「美冠中華」北美古董珠寶交流會 9/11登場

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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第三屆「美冠中華」北美古董珠寶交流會主辦方25日宣布，將於9月11日上午10時至...
第三屆「美冠中華」北美古董珠寶交流會主辦方25日宣布，將於9月11日上午10時至下午6時，在法拉盛君豪大酒樓舉辦古董珠寶交流活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第三屆「美冠中華」北美古董珠寶交流會主辦方25日宣布，將於9月11日上午10時至下午6時，在法拉盛君豪大酒樓舉辦古董珠寶交流活動，現場將設逾40個精品展位，展出古董珠寶、瓷器、玉雕等藏品，並安排專家鑑定、線上線下同步拍賣、藏品送拍、現場收購、傳統文化雅集等活動。

主辦方25日在法拉盛舉行記者會，介紹今年交流會內容。活動由北美收藏家協會聯合美寶閣拍賣、冠石拍賣、帝國拍賣及九澗堂珠寶藝術品鑑中心共同主辦，希望透過展覽、鑑定、拍賣及收藏交流，為北美藏家及藝術愛好者提供平台，同時推廣中華傳統藝術及收藏文化。

主辦方表示，本屆活動將邀請收藏鑑定專家古方等到場，為藏友提供鑑定服務；拍賣活動則採線上及線下同步方式進行，讓外地收藏人士也能參與。現場逾40個展位將集中展示海內外古董、珠寶、瓷器及玉雕等藝術品，藏友也可攜帶藏品到場洽詢送拍，部分參展機構亦將提供現場收購服務。

此外，活動也將設置傳統文化交流空間及茶歇區，希望讓收藏人士除交易及鑑賞藏品外，也能與業界人士交流收藏經驗及市場資訊。

記者會上，主辦方另向慈濟基金會贈送藝術作品，以支持該會將於10月17日在喜宴大酒家舉辦的「慈濟60周年愛心宴」。北美收藏家協會會長林英明、美寶閣拍賣行董事長陳明華、冠石拍賣公司董事長鄧燕、帝國拍賣行執行長潘明、以及九澗堂珠寶藝術品鑑中心董事成員吳飛、童曉峰、徐曉嶺，以及美國福建同鄉會會長陳恆等收藏及社區人士。

主辦方表示，希望持續透過「美冠中華」系列活動，連結海內外收藏家及相關機構，增加藏品鑑賞、流通及交流機會。第三屆交流會將於9月11日在法拉盛君豪大酒樓舉行，活動時間為上午10時至下午6時。

精華 FAQ

  • 活動將於9月11日上午10時至下午6時，在法拉盛君豪大酒樓舉辦，主辦方希望藉由實體展會與交流平台，吸引北美藏家及藝術愛好者參與。

  • 現場將設逾40個精品展位，展出古董珠寶、瓷器、玉雕等藏品，並安排專家鑑定、線上線下同步拍賣、藏品送拍與現場收購，方便藏友交流與交易。

  • 主辦方除推廣中華傳統藝術與收藏文化，也安排傳統文化雅集與茶歇交流空間，並在記者會上向慈濟基金會贈送藝術作品，支持其10月17日愛心宴。

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