我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

皇后區鋰電池儲能場違規 紐約市議員籲環檢

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市議員黃友興致函市樓宇局(DOB)局長提加尼，要求說明皇后區中村鋰離子電池儲...
紐約市議員黃友興致函市樓宇局(DOB)局長提加尼，要求說明皇后區中村鋰離子電池儲能設施工地違規案的處理情況，並要求在進一步施工前進行獨立環境檢測。(黃友興辦公室提供)

紐約市議員黃友興(Phil Wong)近日致函市樓宇局(DOB)局長提加尼(Ahmed Tigani)，要求說明該局對皇后區中村(Middle Village)一處鋰離子電池儲能設施工地違規案的處理方式，並要求在工程繼續前，進一步檢測場址的環境安全。

涉事工地位於皇后區69街64-30號，由NineDot Energy開發。根據黃友興辦公室資料，DOB於7月1日對工地發出臨時停工令，但隔日上午，黃友興辦公室的工作人員到場時，發現相關區域仍在施工，包括安裝及回填一座大型混凝土設施。

DOB稽查人員隨後再次到場，並針對違反停工令繼續施工，開出加重的一級違規。

黃友興表示，該違規原定9月8日由市行政審判及聽證辦公室(OATH)舉行聽證，但目前紀錄顯示，案件似乎已在聽證前處理完畢，包括接受罰款及核准違規改正證明。不過他指出，停工期間安裝的混凝土設施仍留在現場，因此要求DOB交代處理及認定完成改正的依據。

黃友興說，過去一個多月，他的辦公室曾多次要求與DOB溝通。他肯定當天到場執法的稽查人員，但對案件後續處理仍有疑問，認為社區有權了解事情經過。

黃友興辦公室另稱，工作人員前往工地期間曾與承包商人員發生衝突，其中一名工作人員據稱在人行道上遭推擠後撞到頭部。

除施工違規外，黃友興也關注工地的環境安全。他表示，他的辦公室取得的一份初步環境評估報告，發現該地點存在值得進一步調查的環境問題，因此要求在進行更多挖掘及土方工程前，進行獨立的第二階段環境檢測，以確認是否對工人及附近居民構成風險。

黃友興表示，一般屋主及小商家施工都須遵守DOB規定，大型企業及承包商也應遵循相同標準。他日前已與提加尼通話，對方表示正了解此事，目前仍等待DOB進一步回覆。

紐約市議員黃友興致函市樓宇局(DOB)局長提加尼，要求說明皇后區中村鋰離子電池儲...
紐約市議員黃友興致函市樓宇局(DOB)局長提加尼，要求說明皇后區中村鋰離子電池儲能設施工地違規案的處理情況，並要求在進一步施工前進行獨立環境檢測。(黃友興辦公室提供)

精華 FAQ

  • 因為該工地在7月1日已被下令停工，隔天卻仍被發現持續施工，且案件似乎在聽證前就已結案。他認為應說明違規如何被認定已完成改正。

  • DOB先對工地發出臨時停工令，但次日仍查見安裝及回填大型混凝土設施，之後又因違反停工令繼續施工而開出加重的一級違規，顯示業者未立即遵守命令。

  • 他指出初步環境評估報告顯示該地點可能存在環境問題，因此要求在進一步挖掘與土方工程前，先做獨立的第二階段環境檢測，以確認是否危及工人與居民。

鋰電池 皇后區 黃友興

上一則

姪孫女突爭監護權 長者勝訴為何仍需自掏腰包

下一則

限制地方警察與ICE合作 紐約新法生效 兩郡尚未表態
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

清潔局狂開垃圾未分類罰單 議員質疑執法過猛

清潔局狂開垃圾未分類罰單 議員質疑執法過猛
獨╱執法人員逐戶翻查？皇后區華人社區148戶都收到廚餘垃圾罰單

獨╱執法人員逐戶翻查？皇后區華人社區148戶都收到廚餘垃圾罰單
防止房東迫遷 「無騷擾證明」試點擬永久化

防止房東迫遷 「無騷擾證明」試點擬永久化
滅鼠新規擬上路 鼠患投訴 衛生局14天內須派員檢查 最高罰2000元

滅鼠新規擬上路 鼠患投訴 衛生局14天內須派員檢查 最高罰2000元

熱門新聞

紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

2026-08-21 06:06
最新全美最佳高中排名出爐，紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名不佳。(路透)

全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

2026-08-19 07:24
紐約州的單身人士每年至少需要賺取12萬4342美元；四口之家則需要高達29萬1533美元，才能維持相對舒適的生活。示意圖（路透）

年薪6位數成門檻…紐約一家四口年入30萬 才能過得舒適

2026-08-18 15:24
紐約房客想看隱藏房源，需向經紀付數千元。(美聯社)

經紀隱藏房源？FARE Act上路1年 紐約租客看房卻要另付數千元

2026-08-18 07:29

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請