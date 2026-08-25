皇后區鋰電池儲能場違規 紐約市議員籲環檢

紐約市議員黃友興致函市樓宇局(DOB)局長提加尼，要求說明皇后區中村鋰離子電池儲能設施工地違規案的處理情況，並要求在進一步施工前進行獨立環境檢測。(黃友興辦公室提供)

紐約市議員黃友興 (Phil Wong)近日致函市樓宇局(DOB)局長提加尼(Ahmed Tigani)，要求說明該局對皇后區 中村(Middle Village)一處鋰離子電池儲能設施工地違規案的處理方式，並要求在工程繼續前，進一步檢測場址的環境安全。

涉事工地位於皇后區69街64-30號，由NineDot Energy開發。根據黃友興辦公室資料，DOB於7月1日對工地發出臨時停工令，但隔日上午，黃友興辦公室的工作人員到場時，發現相關區域仍在施工，包括安裝及回填一座大型混凝土設施。

DOB稽查人員隨後再次到場，並針對違反停工令繼續施工，開出加重的一級違規。

黃友興表示，該違規原定9月8日由市行政審判及聽證辦公室(OATH)舉行聽證，但目前紀錄顯示，案件似乎已在聽證前處理完畢，包括接受罰款及核准違規改正證明。不過他指出，停工期間安裝的混凝土設施仍留在現場，因此要求DOB交代處理及認定完成改正的依據。

黃友興說，過去一個多月，他的辦公室曾多次要求與DOB溝通。他肯定當天到場執法的稽查人員，但對案件後續處理仍有疑問，認為社區有權了解事情經過。

黃友興辦公室另稱，工作人員前往工地期間曾與承包商人員發生衝突，其中一名工作人員據稱在人行道上遭推擠後撞到頭部。

除施工違規外，黃友興也關注工地的環境安全。他表示，他的辦公室取得的一份初步環境評估報告，發現該地點存在值得進一步調查的環境問題，因此要求在進行更多挖掘及土方工程前，進行獨立的第二階段環境檢測，以確認是否對工人及附近居民構成風險。

黃友興表示，一般屋主及小商家施工都須遵守DOB規定，大型企業及承包商也應遵循相同標準。他日前已與提加尼通話，對方表示正了解此事，目前仍等待DOB進一步回覆。

紐約市議員黃友興致函市樓宇局(DOB)局長提加尼，要求說明皇后區中村鋰離子電池儲能設施工地違規案的處理情況，並要求在進一步施工前進行獨立環境檢測。(黃友興辦公室提供)