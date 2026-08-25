法拉盛8/29開學季活動 提供一站式資源

「開學季活動」將於29日在法拉盛圖書館舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約市公校將於9月10日開學，皇后區公共圖書館法拉盛 分館、紐約華人 家長會、第25學區於24日聯合宣布，將於29日在法拉盛圖書館舉辦「開學季活動」，活動內容包括第25學區學監介紹公立學校 課程及活動的中英講座、華人家長會講解家長如何協助孩子準備新學年的中英講座、魔術表演及免費書包派送，希望以一站式方式協助家庭迎接開學。

第25學區代理學監丹通納(Michael Dantona)說，他將於當日下午1時至2時，在法拉盛圖書館的A和B教室，以中英文介紹公立學校的課程及活動概況，其中包括第25學區為學校及家庭提供的學校課程、教育資源與服務。

華人家長會創始人朱寶玲表示，對新移民及第一次送孩子進入公校的家長而言，開學看似只是準備書包和文具，實際上有許多容易忽略的細節，例如，家長必須仔細閱讀校方通知，並完整填妥緊急聯絡卡(emergency card)，以免孩子受傷或發生突發狀況時，校方無法及時聯絡監護人。因此在當日下午2時至2時45分，在法拉盛圖書館的A和B教室，家長會將以中英文提供各種建議與策略，幫助孩子們在新學年打下堅實基礎。

法拉盛圖書館館長曾陽提醒，當日圖書館也會設攤，分享圖書館的課後活動及教育資源。例如，若持有皇后區圖書館卡，圖書館提供免費的線上家教服務Brainfuse HelpNow，紐約市學生亦可透過「Dial-A-Teacher」致電(212)777-3380，在上課日周一至周四下午4時至7時向教師尋求功課協助。此外，皇后區圖書館目前亦已取消逾期歸還資料的每日罰款，降低家庭使用圖書館資源的門檻。

活動29日下午1時起在法拉盛圖書館舉行，除第25學區及華人家長會講座外，下午3時在圖書館大禮堂另有Urban Stages魔術表演，3時45分起在地下一樓大廳，則將免費派發由Amazin' Mets Foundation捐贈的書包，數量有限，送完即止。現場亦將設攤介紹教育及社區資源。