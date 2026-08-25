布碌崙大橋無照攤販暴增 罰款也不怕

如今布碌崙大橋上有時甚至會出現超過100名沒有執照的攤販。(路透)

數十名沒有營業執照的攤販非法聚集在布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)上，販售廉價的紐約市 紀念品、水果杯等商品。與此同時，包括身心障礙退伍軍人在內的合法攤販表示，自己正被這些無牌攤販擠出市場，甚至難以維持生計。

「紐約郵報」23日在這座歷史悠久的大橋上統計到約42名攤販，並目睹其中一人肆無忌憚地將數十個紐約帆布袋攤開販售，甚至就擺在一面寫著「禁止擺攤(No Vending Allowed)」的告示牌前。

這些非法攤販販售各式各樣以紐約「大蘋果」為主題的廉價商品，包括1元的紐約市磁鐵標誌及5元的帽子。

甚至有一名11歲女孩以1元的價格向記者兜售一瓶水，隨後還指著橋上方說，她的媽媽正在「賣芒果」。

這種混亂景象令當地持有合法執照的攤販相當不滿，其中包括身心障礙退伍軍人。他們表示，自己根本無法與這些沒有執照的攤販公平競爭。

薩米是一名48歲的合法冰淇淋攤販，也是一名身心障礙退伍軍人。他已在市政廳附近做生意數十年。他表示，非法攤販約在2025年10月再度出現，但他認為，自曼達尼上任市長後，「混亂情況爆炸性增加」。

薩米表示，警方偶爾會開罰單，但這些罰款似乎根本無法遏止非法販售行為，因為攤販即使被開罰，仍能透過非法販售賺取可觀利潤。

郵報記者親眼看到，當兩名警察巡邏整座橋時，幾名攤販立即收拾東西逃離現場。薩米說，「他們會開罰單，但都是一些可笑的小罰單，20元、50元。可是非法販售可以賺1000元，那20元的罰款又算什麼？」

更令人擔憂的是，攤販之間為了爭奪生意和地盤，甚至已經發生暴力衝突。就在上周，薩米試圖制止兩名芒果攤販打架時，雙臂遭人抓傷，留下多處傷痕。

另一名41歲的身心障礙退伍軍人同樣是合法攤販，曾在美國海軍陸戰隊服役，並於2008年退伍。他說，如今布碌崙大橋上有時甚至會出現超過100名沒有執照的攤販。