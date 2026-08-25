發現男屍後 布碌崙貝瑞吉公寓火災

布碌崙貝瑞吉六層公寓發生火災，數小時前該公寓內發現了一具男屍。(Citizen視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉一間公寓24日凌晨發生火災。警方數小時前接獲報案後，在該公寓內發現了一具男屍。火災的原因正在調查中。

24日凌晨1時剛過，位於貝瑞吉海岸路(Shore Road)9949號六層的一間公寓突發大火，火勢迅速擴大。近80名消防員和急救人員趕到現場滅火，可以看到火焰從公寓窗戶竄出。消防員經過一番努力控制住了火勢。

火災前數小時，警方前往該公寓樓調查一名70多歲男子的死亡事件。之前該公寓樓有住戶抱怨聞到異味，警方在一間公寓內發現了一具男屍。一名租戶稱，一名警員從窗戶進入公寓後發現了屍體。警方經初步調查，認為這名男子的死因並無可疑之處。死者獨居，據稱有囤積癖。

正在警方準備轉移這具屍體時，火災發生了。公寓樓內一名女住戶說，她被告知警方正準備將這具屍體運走時，「然後，大概到了凌晨2時30分，我醒來時看到外面停了八輛消防車。他們正在撲滅那間公寓的火災」。

鄰居說，市消防局水龍頭噴出的水進入了其他公寓，造成了嚴重損壞，據說共有六間公寓遭受「水災」。一些居民已被安置，另一些居民則已返回原住處。