審查簽證申請者社群資訊 哥大憲法研究機構提告聯邦

對簽證申請者加強社群平台審查政策被指低效且對言論自由產生寒蟬效應，哥大下屬機構要求聯邦當局公開決策紀錄，遭拖延推諉後，提告聯邦。(路透)

川普政府要求審查申請美國簽證 的外籍人士名下社群平台資訊的政策日前遭遇法律挑戰。哥倫比亞大學 下屬機構「騎士第一修正案學會」(Knight First Amendment Institute)向紐約南區聯邦法院提告，稱聯邦方面未依法向公民團體提交與該政策相關的資料，對其行使監督權構成了阻礙。

訴狀指出，社群平台帳戶內包含大量敏感個人資訊和自由表達內容，當局強制簽證申請人公開社群內容，可能導致其不敢自由發言，對在移民 體系中處於弱勢地位的種族、宗教和政治少數群體影響尤其大。此舉每年預計影響1500萬人。然而，多種公開資料顯示，聯邦政府擴大對外國旅客和移民申請人的社媒資料收集，卻至今無法公開提出證據，證明此舉有助於識別對國家安全有威脅的人士。

此外，由於執政者的輪替，聯邦在此類政策的執行層面採取前後不一致的立場。訴狀稱，2019年，代表當局的白宮資訊監管與事務辦公室(OIRA)批准國務院的大規模強制申報政策，2021年則否決國土安全部所提出之要求12種移民表格提交人申報社群帳號的提案，2022年再次否決海關與邊境管理局(CBP)提出的要求免簽國旅客申報社群帳號提案。而到了2025年，OIRA則在沒有公開解釋的情況下，批准了國務院提出、要求絕大多數簽證申請人申報過去五年使用過的社群帳號的提案，以及美國公民暨移民服務局(USCIS)提出、要求九種移民福利申請人申報社群帳號的提案。

據此，原告方曾依據「資訊自由法」(FOIA)在2024年至2026年間三次向OIRA提出資訊公開申請，要求其公布所有針對社群審查政策進行討論和決策的紀錄和通訊內容，然而對方一直迴避或拖延，也未充分說明拖延的原因。

本次訴訟針對OIRA及其上級機構白宮管理與預算辦公室(OMB)發起，指控其未在法律規定的限期內回應訊息公開的訴求，並要求法院發布命令，強制被告方執行其法律義務。

根據訴狀，「資訊自由法」常要求聯邦機構在收到申請後的20個工作日內決定是否接受申請、並將決定告知申請人，被告OMB雖然分別確認收到了三次申請、並已編列案件號碼，但在法定期限內未做出完整決定，且在沒有解釋的情況下，未交付任何原告方所要求的文件。此外，原告方在申請訊息公開時，同時以公共利益原則、且申請方屬於法定的新聞媒體和學術研究機構代表為由，要求豁免文件搜尋及複製費用，但也沒有獲得聯邦當局的許可。

值得注意的是，本訴訟並未直接以憲法第一修正案對言論自由的保護為依據，挑戰聯邦當局要求外國人披露社群帳號的政策，而是採取策略性戰術，以此舉「有可能」造成寒蟬效應為依據，強調對該政策的訊息公開要求符合公共利益，並尋求法庭保護其使用「資訊自由法」的權利，使其得以用程序性的方式審查聯邦當局潛在的侵犯言論自由的嫌疑。