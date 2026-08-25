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限制地方警察與ICE合作 紐約新法生效 兩郡尚未表態

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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紐約州一項限制地方執法機構與美國移民及海關執法局(ICE)合作的新法，將於25日...
紐約州一項限制地方執法機構與美國移民及海關執法局(ICE)合作的新法，將於25日生效，禁止地方警察與ICE維持正式合作協議，也不得再讓地方監獄代ICE羈押移民。圖為ICE逮捕示意圖。(美聯社)

紐約州一項限制地方執法機構與美國移民及海關執法局(ICE)合作的新法，將於25日生效，禁止地方警察與ICE維持正式合作協議，也不得再讓地方監獄代ICE羈押移民。州府表示，目前與ICE簽有「287(g)合作協議」的13個地方政府中，已有11個表示將在期限前終止合作，但長島納蘇郡(Nassau County)及上州倫斯勒郡(Rensselaer County)仍未明確配合，此兩郡均由共和黨主政；相關爭議恐進入法院解決。

州長霍楚(Kathy Hochul)及民主黨議員表示，紐約州新法旨在避免地方警力被用於聯邦移民執法，並保護仍在申請庇護或處理移民案件的居民。霍楚還在日前警告，拒絕遵守新法的地方政府「將面臨法律行動」，並表示紐約警察的首要工作應是維護公共安全，「而不是替ICE做事」。

共和黨籍的納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)則表示，仍在評估可採取的法律選項。納蘇郡目前與ICE維持較廣泛合作，包括讓地方警員與ICE共同執法。布萊克曼主張，相關合作有助於逮捕有犯罪紀錄的無證移民，並查獲槍支及毒品。布萊克曼目前是共和黨籍紐約州長候選人，他將在今年11月的選舉中挑戰現任州長霍楚。

同為共和黨籍的倫斯勒郡郡長麥勞克林(Steve McLaughlin)則更直接表示，無意因新法而全面停止與ICE合作，並計畫加入訴訟、挑戰州法。該郡現行287(g)合作範圍較窄，主要是在有人被收押入郡監獄後，由受過ICE培訓的警員查詢聯邦資料庫，確認被拘留者是否已有遣返令。

倫斯勒郡警長博高特(Kyle Borgault)說，自麥勞克林2018年開始與ICE合作以來，共有九人從郡監獄被移交ICE，其中包括一名因強姦案遭愛爾蘭通緝的男子。

州府資料顯示，霍楚今年5月簽署新法時，全州共有13個地方政府與ICE簽署287(g)協議，目前除納蘇及倫斯勒兩郡外，其餘11個均表示將陸續終止。

美國移民及海關執法局(ICE)的數據顯示，大多數被拘留的移民並未被判有罪。但紐約的移民權益倡議者指出，一些正在進行庇護申請程序的人在交通攔截或例行報到時遭到逮捕。

根據「新聞日報」(Newsday)統計，在2025年2月至2026年3月期間，被關押在長島納蘇監獄的移民中，有147人曾有暴力犯罪記錄。這一數字占被捕移民總數的不到5%。

推動這項新法的布碌崙(布魯克林)民主黨籍州參議員朱莉婭·薩拉薩爾(Julia Salazar)表示，她反對將移民描繪成罪犯的說法。她說，「無證移民在我們的社區工作，他們的孩子在我們的公立學校上學，他們為我們的社區做出了貢獻，當這些社區受到攻擊時，受傷害的是我們所有人」。

精華 FAQ

  • 新法禁止地方警察與ICE維持正式合作協議，也不得讓地方監獄代ICE羈押移民，目的在於避免地方警力被用於聯邦移民執法。

  • 截至目前，長島納蘇郡與上州倫斯勒郡仍未明確配合，兩地都由共和黨主政。州府已警告，若拒不遵守，可能面臨法律行動。

  • 納蘇郡與倫斯勒郡認為合作有助於逮捕有犯罪紀錄的無證移民、查獲槍支與毒品；倫斯勒郡還表示計畫加入訴訟，挑戰州法。

ICE 霍楚 紐約州

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