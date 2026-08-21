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紐約整治「萬年鷹架」 防護棚逾期未拆恐每月罰6000元

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區法拉盛一棟建築外架設人行道防護棚。紐約市加強管理長期占用街道的防護棚，希望...
皇后區法拉盛一棟建築外架設人行道防護棚。紐約市加強管理長期占用街道的防護棚，希望促使業主加快修繕及拆除，減少俗稱「萬年鷹架」的現象。(記者許振輝／攝影)

紐約街頭一搭就是數年、甚至十多年的鷹架和人行道防護棚，未來將面臨更嚴格管理。市建築局(DOB)公布新規，縮短防護棚許可期限，並要求屋主定期交代工程進度，希望促使長期拖延的外牆工程盡快完工，減少防護棚常年占據人行道的情況。

市府表示，截至8月17日，全市共有7427個取得許可的人行道防護棚，比去年同期減少逾1000個；與市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年1月上任時相比，也已減少近一成。

人行道防護棚原本是在建築施工、外牆維修或出現安全疑慮時保護行人，但在紐約，不少防護棚一搭就是多年。部分業主架設後遲未完成修繕，讓原本臨時性的設施長期留在街頭，不但遮擋店面和採光，也占用行人空間。

依照改革措施，用於外牆維修的防護棚許可期限將從原本一年縮短至三個月，即每90天須更新一次。申請更新時，業主須提供工程進度，說明已完成哪些工作；若工程延誤，也須交代原因。市府希望藉此避免業主架起防護棚後，長時間沒有實際進行維修。

針對因外牆問題而長期保留防護棚的建築，市府也將加強處罰。若防護棚架設超過180天，業主卻未推進必要修繕，可能面臨罰款，部分情況最高每月可達6000元，希望藉此促使屋主加快工程、早日拆棚。市府同時縮小部分防護棚必須覆蓋的範圍。針對危險外牆設置的防護棚，向外延伸距離上限改為40呎。

另一項改革則針對風險較低、維護良好的建築。一般外牆檢查周期將由五年延長至六年；部分符合條件、屋齡40年以下且維護良好的建築，近距離實地外牆檢查周期最長可延至12年，以減少不必要架設防護棚的情況。

市府表示，新規並非取消必要的安全措施，而是希望防護棚真正維持臨時性質，在保障行人安全的同時，也促使業主完成修繕，讓長期被棚架遮住的人行道恢復正常使用。

精華 FAQ

  • 重點在於防止外牆防護棚一搭多年不拆，要求屋主定期更新許可並說明工程進度，避免原本臨時性的安全設施長期占用人行道、影響店面與通行。

  • 外牆維修用防護棚的許可期限由1年縮短為3個月，更新時須交代進度與延誤原因；若架設超過180天仍未推進修繕，部分情況最高每月可罰6000元。

  • 有。市府把一般外牆檢查週期從5年延長到6年，屋齡40年以下且維護良好的建築，近距離實地檢查最長可延至12年，以減少不必要的防護棚架設。

曼達尼 鷹架

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