我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

貝賽北方大道商廈2350萬元易主 亞裔商圈變化受關注

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區貝賽交易物業位於北方大道(Northern Blvd)213-04號，現有...
皇后區貝賽交易物業位於北方大道(Northern Blvd)213-04號，現有建築面積約2萬4000平方呎。(谷歌地圖)

皇后區貝賽北方大道(Northern Blvd)與貝爾大道(Bell Blvd)附近一處整排商業物業近日以2350萬元易主。交易物業位於北方大道(Northern Blvd)213-04號，現有建築面積約2萬4000平方呎，折合每平方呎成交價約979元；除現有商舖外，物業還擁有逾7萬平方呎尚未使用的開發權，未來是否進一步改建或開發受到關注。

根據商業地產媒體報導，買方為First Pioneer Properties與ABS Partners Real Estate，賣方則為Levy Properties。交易於本月完成，目前新業主尚未對外公布後續發展計畫。

該物業位於貝賽主要商業地段之一，靠近北方大道與貝爾大道交口，目前為一排單層零售商舖。現有租戶包括急診醫療中心，以及嬰幼兒用品店Bebeang嬰兒商店，現階段仍維持正常營業。除現有約2萬4000平方呎建築外，相關物業資料顯示，該地另帶有約7萬4350平方呎尚未使用的開發權。新業主目前尚未透露是否考慮住宅、商住混合或其他開發用途。

這一帶近年也持續出現亞裔人口及亞裔商業向東發展的趨勢。隨著法拉盛核心區租金及商業環境變化，部分華裔、韓裔居民和商戶逐步向莫瑞丘(Murray Hill)、貝賽及更東側地區移動，貝爾大道與北方大道周邊的亞洲餐飲、茶飲及零售業態也愈來愈常見。

此次交易所在地正處於這一商業走廊內，現有嬰幼兒用品店等商戶亦服務周邊家庭客群。隨著新業主入場，現有租戶能否長期保留、租金及商業組合是否出現變化，亦將影響附近居民及商家。

北方大道貝賽一段近年持續受到地產投資者關注。附近北方大道211-20號等物業亦曾以具混合用途開發潛力的地塊形式推向市場，反映這一帶除現有零售價值外，土地及可開發面積也逐漸成為交易重點。

至於附近同樣位於北方大道上的White Castle，目前尚未有可靠公開資訊顯示該物業已收到收購報價或完成出售。

未來新業主是否會維持現有低層零售格局，或利用剩餘開發權提出新項目，目前仍有待公布。

精華 FAQ

  • 該物業位於北方大道213-04號，近日以2350萬元成交，現有建築面積約2萬4000平方呎，折合每平方呎約979元，屬貝賽核心商業地段交易。

  • 除目前作為一排單層零售商舖外，物業還有約7萬4350平方呎尚未使用的開發權，未來可否發展為住宅、商住混合或其他用途，仍待新業主公布。

  • 因法拉盛核心區租金與商業環境變動，部分華裔、韓裔居民與商戶向貝賽及更東側移動，帶動北方大道與貝爾大道周邊亞裔餐飲、茶飲與零售業態增加。

亞裔 皇后區 華裔

上一則

甘迺迪機場25日招聘 開放航空客服、物流等職缺

下一則

紐約整治「萬年鷹架」 防護棚逾期未拆恐每月罰6000元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

內陸商業地產近期交易總額數千萬元 市場熱絡揭3大原因

內陸商業地產近期交易總額數千萬元 市場熱絡揭3大原因
租用1.2萬平方呎空間 新超市進駐聖佩卓廣場

租用1.2萬平方呎空間 新超市進駐聖佩卓廣場
伊麗莎白街花園官司將和解 另建180戶可負擔住宅

伊麗莎白街花園官司將和解 另建180戶可負擔住宅
800萬元豪宅區變天 阿賽頓首迎多戶住宅

800萬元豪宅區變天 阿賽頓首迎多戶住宅

熱門新聞

結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33
孟喬內（Luigi Mangione）周五承認槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森。（路透）

假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步

2026-08-14 13:21
最新全美最佳高中排名出爐，紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名不佳。(路透)

全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

2026-08-19 07:24
約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室反映，希望釐清執法標準。(記者高雲兒／攝影)

獨╱執法人員逐戶翻查？皇后區華人社區148戶都收到廚餘垃圾罰單

2026-08-14 15:21

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...