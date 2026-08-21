甘迺迪機場25日招聘 開放航空客服、物流等職缺

PDA表示，甘迺迪機場招聘涵蓋多個機場及配套服務領域。(主辦方提供)

位於皇后區 東艾姆赫斯特的非營利機構Potential Development Association(PDA)將與紐約市 Workforce1合作，於25日(周二)上午11時至下午3時舉辦甘迺迪國際機場(JFK)就業招聘活動，提供航空客服、物流運輸、餐飲及管理等多類職缺。

PDA表示，此次招聘涵蓋多個機場及配套服務領域，目前公布的職位包括航空公司客戶服務代表、商業駕照(CDL)駕駛員、廚師、調度員、物流專員、餐食訂單服務專員及運輸主管等。具體資格、薪資福利及招聘要求，以招聘單位當天公布資訊為準。

PDA表示，此次活動除提供甘迺迪國際機場相關職缺外，也希望藉由與Workforce1合作，讓華裔及亞裔 求職者更容易接觸政府就業服務及企業招聘資訊。

主辦方指出，部分華裔及亞裔居民在求職過程中，可能受到語言及資訊渠道限制，對政府就業資源及企業招聘資訊了解不足。PDA將協助居民了解職位要求，並與Workforce1提供的求職、職業培訓及職涯發展資源對接。

PDA表示，未來若合作持續，還計畫針對不同行業、技能及職業類別舉辦更多招聘及就業資訊活動，進一步增加社區居民接觸不同工作機會的渠道。

8月25日活動時間為上午11時至下午3時，地點：9807 Astoria Blvd., 1st Floor, East Elmhurst, NY 11369。

非營利機構PDA將與紐約市Workforce1合作，於25日(周二)上午11時至下午3時舉辦甘迺迪國際機場就業招聘活動。(記者劉梓祁／攝影)