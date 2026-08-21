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甘迺迪機場25日招聘 開放航空客服、物流等職缺

記者高雲兒／紐約報導
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PDA表示，甘迺迪機場招聘涵蓋多個機場及配套服務領域。(主辦方提供)
PDA表示，甘迺迪機場招聘涵蓋多個機場及配套服務領域。(主辦方提供)

位於皇后區東艾姆赫斯特的非營利機構Potential Development Association(PDA)將與紐約市Workforce1合作，於25日(周二)上午11時至下午3時舉辦甘迺迪國際機場(JFK)就業招聘活動，提供航空客服、物流運輸、餐飲及管理等多類職缺。

PDA表示，此次招聘涵蓋多個機場及配套服務領域，目前公布的職位包括航空公司客戶服務代表、商業駕照(CDL)駕駛員、廚師、調度員、物流專員、餐食訂單服務專員及運輸主管等。具體資格、薪資福利及招聘要求，以招聘單位當天公布資訊為準。

PDA表示，此次活動除提供甘迺迪國際機場相關職缺外，也希望藉由與Workforce1合作，讓華裔及亞裔求職者更容易接觸政府就業服務及企業招聘資訊。

主辦方指出，部分華裔及亞裔居民在求職過程中，可能受到語言及資訊渠道限制，對政府就業資源及企業招聘資訊了解不足。PDA將協助居民了解職位要求，並與Workforce1提供的求職、職業培訓及職涯發展資源對接。

PDA表示，未來若合作持續，還計畫針對不同行業、技能及職業類別舉辦更多招聘及就業資訊活動，進一步增加社區居民接觸不同工作機會的渠道。

8月25日活動時間為上午11時至下午3時，地點：9807 Astoria Blvd., 1st Floor, East Elmhurst, NY 11369。

非營利機構PDA將與紐約市Workforce1合作，於25日(周二)上午11時至...
非營利機構PDA將與紐約市Workforce1合作，於25日(周二)上午11時至下午3時舉辦甘迺迪國際機場就業招聘活動。(記者劉梓祁／攝影)

精華 FAQ

  • 活動由位於東艾姆赫斯特的PDA與紐約市Workforce1合作舉辦，時間為8月25日周二上午11時至下午3時，地點在皇后區East Elmhurst的Astoria Blvd. 9807號1樓。

  • 職缺涵蓋航空客服、物流運輸、餐飲及管理等領域，包括航空公司客戶服務代表、CDL駕駛員、廚師、調度員、物流專員、餐食訂單服務專員與運輸主管等。

  • PDA表示，合作目的在於協助華裔及亞裔居民更容易接觸政府就業服務與企業招聘資訊，並由PDA協助理解職位要求，對接求職、培訓及職涯發展資源。

紐約市 皇后區 亞裔

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