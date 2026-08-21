市府聯手曼哈頓地檢 打擊移民詐騙、迫遷及欠薪

紐約市府聯手曼哈頓地檢，打擊移民詐騙、迫遷及欠薪。(本報檔案照)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)、曼哈頓 地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)及市消費者和勞工保護局(DCWP)局長萊文(Samuel A.A. Levine)20日宣布建立「經濟正義」合作機制，重點打擊工資盜竊(wage theft)、房東騷擾迫遷，以及專門針對移民 的詐騙 行為；雙方將共享案件資料、線索及調查策略，並在適當情況下同步推進刑事及民事程序。

根據雙方19日簽署、為期四年的合作備忘錄(MOU)，曼哈頓地檢處與DCWP今後可依法共享包括機密資料在內的調查資訊，並協調執法行動。兩個機構仍將各自保留其司法管轄範圍內的獨立執法權力。

過去DCWP亦會將涉嫌犯罪案件轉介曼哈頓地檢處，但市府表示，新機制將使轉介及資訊共享更加制度化，以加快對違法雇主、欺詐者及惡劣房東的調查和追責。雙方亦計畫與勞工、消費者保護及移民服務團體合作，在曼哈頓舉辦全區宣傳活動，向市民介紹勞工及消費者權益。

曼達尼表示，若有人盜取工資、騷擾租客迫使其搬離住所，或利用移民身分進行詐騙，市府將把這些行為當作犯罪處理。他說，DCWP與曼哈頓地檢處今後將「共享檔案、共享線索並共同推進」，讓每天辛勤工作的紐約客獲得政府保障。

白艾榮表示，在生活成本高漲之際，弱勢居民最容易成為欠薪、詐騙及房東騷擾的受害者；透過與DCWP合作，兩個部門可更有效率地利用刑事與民事手段追究違法者責任。萊文則表示，共享數據及調查策略，可望加快追責並為受害者取得實際經濟補償。

所謂「工資盜竊」，可包括雇主未支付員工所有實際工作時數的工資。在曼哈頓遭遇工資盜竊或危險工作環境者，可致電或傳訊曼哈頓地檢處工人保護組(Worker Protection Unit)，電話為(646)712-0298。認為自身勞工或消費者權益受侵害者，也可向DCWP投訴。