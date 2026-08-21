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世台聯青年領袖項目 實習結業

記者許君達／紐約報導
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世台聯和基金會2026年度暑期「青年領袖培力實習計畫」完成，四名台灣實習生結業。...
世台聯和基金會2026年度暑期「青年領袖培力實習計畫」完成，四名台灣實習生結業。圖中後排左二至左四分別為王怡如、陳秋貴和李志強。(記者許君達／攝影)

世台聯和基金會(STUF，簡稱世台聯)20日在曼哈頓舉辦2026年度暑期「青年領袖培力實習計畫」結業典禮，四名完成了暑期實習培訓的台灣學子結合各自專業背景，總結分享了他們在紐約和聯合國的實習收穫。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強及紐約華僑文教中心主任王怡如均到場旁聽，並與青年交流。

世台聯2023年起推出「UN Go!」計畫，透過工作坊、夏令營、演講會等活動分享聯合國永續發展目標，同時提供高校學生前往紐約參加「青年領袖培力實習計畫」的機會，近來則與台灣教育部和僑委會固定合作，幫助台灣青年來到紐約參加實習，近距離接觸聯合國及其下屬國際機構的運作方式，並與在地非政府組織(NGO)和台美人社團交流。實習為其九周，學習內容包括台灣的全球參與、NGO實務及參與、聯合國與永續發展目標及全球國際視野等。

本年度的四名暑期實習生包括台北醫學大學牙醫系的吳家同、陽明交通大學外語系的陳懷憫、台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位碩士生李香香以及佛羅里達大學政治系的簡寀旬，他們分別透過教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」和「台大國際引水人計畫」來到紐約。

陳懷憫和簡寀旬分別帶著「聯合國到底能做什麼」和「國際事務是誰家的事」的初始思考開始本輪實習，然後透過學習NGO事務和觀察紐約在地議題的方式尋找自己的答案。李香香和吳家同則分享了他們在實習過程中學到的實際工作經驗。

李志強表示，台灣政府之所以慷慨解囊，主要目的是幫助這些未來的社會菁英更早見識到外面的世界、培養國際視野和工作能力。王怡如則表示，這項實習計畫是政府、民間與僑界三方協力的代表性項目。世台聯董事長陳秋貴向學員頒發結業證書。

精華 FAQ

  • 典禮於20日在曼哈頓舉行，由世台聯與基金會主辦，現場邀請駐紐約台北經濟文化辦事處與紐約華僑文教中心代表出席，並和實習學生交流分享。

  • 實習為期9周，內容涵蓋台灣全球參與、NGO實務、聯合國與永續發展目標等，也讓學生近距離觀察聯合國及其下屬機構運作，並接觸紐約在地議題。

  • 4名實習生分別來自台北醫大、陽明交大、台大及佛羅里達大學，透過教育部與台大等計畫來紐約實習；他們從原本對聯合國與國際事務的疑問中，逐步找到對NGO與全球議題的理解。

曼哈頓 聯合國 李志強

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