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緬甸華裔陳志堅 獲州高等法院法官提名 華埠領袖籲11月投票

記者劉梓祁╱紐約報導
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緬甸華裔陳志堅(左三)獲曼哈頓州高等法院法官提名，華埠領袖籲11月投票，州高等法...
緬甸華裔陳志堅(左三)獲曼哈頓州高等法院法官提名，華埠領袖籲11月投票，州高等法院代理法官金戈(左四)也同獲提名。(記者劉梓祁╱攝影)

緬甸華裔移民、紐約州高等法院代理法官陳志堅(Christopher Chin)日前在曼哈頓民主黨司法代表大會上獲得州高等法院法官提名，將於11月普選列入選票；陳志堅19日在華埠怡東商場與社區代表見面，分享從緬甸「二等公民」到美國法官的經歷。

曼哈頓此次有三個州最高法院法官職位空缺。州高等法院代理法官金戈(Hasa Kingo)及沃特曼-馬歇爾(Kathleen Waterman-Marshall)分別在首兩輪獲得提名；第三席則由陳志堅與法官馬庫斯(Ilana Marcus)角逐，陳志堅以90票對65票勝出。

三位獲提名者將在11月普選中角逐三個席位。由於民主黨在曼哈頓有明顯優勢，且三人按目前名單將無競爭對手，預料當選機會高，任期14年。

陳志堅表示，他出生於軍事獨裁統治下的緬甸，童年曾目睹民眾被政府、警方及軍方帶走或在街上毆打；身為當地華人，他與家人也面對歧視，無法享有與緬甸人同等的權利，令他很早便理解被視為「二等公民」的感受。

移民美國後，他曾居住曼哈頓華埠並就讀第42小學(P.S. 042)。由於校方看到他的華裔外貌及陳姓，便將他安排進入粵語、英語雙語班，但當時他對兩種語言都不熟悉。陳志堅說，這段經歷提醒他不能僅憑姓名或外表作出假設，審理案件時必須看得更深入，仔細了解每個人的具體情況。

陳志堅表示，移民經歷影響了他的司法理念；他希望任何人進入其法庭時，不論身分、族裔或語言能力，都不會感覺自己低人一等，並確保裁決基於法律及事實，而非情緒或成見。

陳志堅在成為法官前擔任訴訟律師逾25年，主要處理工傷、勞工法、場所責任及交通事故等案件。2021年，他當選曼哈頓民事法院法官，其後曾在布朗士刑事法院審理提審、保釋申請及陪審團審訊，目前擔任州高等法院代理法官，負責逾3000宗車禍案及約400宗複雜勞工法案。他也曾主持一宗「成年倖存者法」案件，陪審團向40名女性原告判賠16億8000萬元。

民主黨第65選區B區領袖王鏑、華埠65D區領袖于金山及65選區C區領袖詹瑪麗(Mariama James)表示，地區可選出的司法代表人數與投票情況有關，投票率愈高，社區在提名法官及爭取公共資源時便有更大話語權。他們呼籲尚未登記者先完成選民登記，並在11月普選投票。

精華 FAQ

  • 他在曼哈頓民主黨司法代表大會上獲得州高等法院法官提名，將於11月普選列入選票，與另外2名獲提名者共同競逐曼哈頓3個席位。

  • 他出生於軍事獨裁下的緬甸，童年目睹歧視與暴力，移民美國後又在華埠求學，讓他更重視不因身分、族裔或外表先入為主地判斷案件。

  • 他們指出投票率越高，社區在法官提名與爭取公共資源時話語權越大，因此呼籲尚未登記者先完成選民登記，並在11月普選踴躍投票。

緬甸 華裔 投票

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