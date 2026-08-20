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紐約爆今年首例人類感染西尼羅病毒

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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紐約市一位居民在戶外活動後感染了西尼羅病毒(West Nile Virus)。這...
紐約市一位居民在戶外活動後感染了西尼羅病毒(West Nile Virus)。這是紐約市今年報告的首例病例。圖為一輛滅蚊車上的抗西尼羅病毒標誌。(路透)

紐約市衛生局19日說，一位紐約市居民在紐約市及市外多個地點戶外活動後感染了西尼羅病毒(West Nile Virus)。這是紐約市今年報告的首例病例。根據疾病防治中心(CDC)的數據，今年迄今為止，全美已有222例人類感染西尼羅病毒的病例，主要集中在亞利桑納、德州和加州。

西尼羅病毒透過受感染蚊子的叮咬傳播給人類，但不會在人與人之間傳播。感染西尼羅病毒的蚊子通常會在每年6月至10月間在紐約市出現，8、9月最活躍。自6月以來，市衛生局發現帶有西尼羅病毒的蚊子樣本池數量接近去年的兩倍，且分布於全市五個行政區，因此加強了蚊子監測並擴大了蚊蟲防控工作。衛生局鼓勵紐約市民採取預防措施，減少被蚊子叮咬的風險。

大多數感染西尼羅病毒的人不會出現症狀，但有些人可能會出現發燒並伴隨頭痛、肌肉痠痛、皮疹和疲勞等癥狀。約每150名感染者中有1人可能會發展成一種名為西尼羅神經侵襲性疾病(West Nile neuroinvasive disease)的嚴重且可致命腦部及脊髓疾病，導致精神狀態改變和肌肉無力，需住院治療。年滿或超過 60 歲的群體或免疫系統薄弱者的風險最高。任何出現西尼羅病毒症狀的人士都應聯絡其醫療保健提供者。雖然大多數患者最終都能完全康復，但也有部分患者在感染數月後仍存在健康問題，甚至出現永久性殘障。

紐約市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)醫生說「西尼羅病毒透過蚊子叮咬傳播，但不會在人與人之間傳播。好消息是，它是可以預防的。隨著蚊蟲活躍季節進入高峰，我們鼓勵紐約市民採取額外預防措施，盡量降低被蚊子叮咬的風險」。他說，「保護自己的步驟很簡單：塗抹驅蚊劑、在黎明與黃昏時段做好遮蓋防護，並清除住所周圍的積水。所有紐約市民均應認真採取這些預防措施，尤其是長者與免疫系統薄弱者」。

精華 FAQ

  • 紐約市衛生局表示，一名居民在紐約市及市外多個地點戶外活動後感染西尼羅病毒，這也是紐約市今年通報的首例人類病例。

  • 因為自6月以來，衛生局發現帶有西尼羅病毒的蚊子樣本池接近去年兩倍，且分布於全市5個行政區，所以已加強監測與蚊蟲防控。

  • 多數人可能無症狀，少數會發燒、頭痛、肌肉痠痛、皮疹與疲勞；約每150人有1人可能轉為嚴重神經侵襲性疾病，60歲以上者與免疫力弱者風險最高。

紐約市 德州 CDC

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