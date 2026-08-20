最佳前任？三年前短暫交往…紐約女獲前男友留遺囑贈財產

紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

紐約市 的一名女子表示，她意外得知三年前曾短暫交往的一名男子在未告知她的情況下將她列入了遺囑，贈給她一筆遺富。她是收到該男子律師的信函、邀請她出席遺囑宣布活動時，才得知此事。這讓她很吃驚。

據網媒Curveball報導，這名在社媒TikTok上使用帳號@noelll_officesiren的女子Noelle以視頻分享了這一消息，視頻迄今已獲790萬次觀看、120萬人點讚，超過1600則留言。

在TikTok視頻的畫面上，文字寫著：「POV：三年前和我交往了六個月的男子，(在她不知情的情況下)把我寫進了他的遺囑。今天我收到了他律師的信，要我去參加聆訊。」Noelle在貼文中寫道：「我不知道他是死是活，但我準備去拿支票了。」

在後續的TikTok貼文中，Noelle分享了她與該男子過去的簡訊截圖。簡訊中，男方多次提及婚姻。他也描述了希望給她的生活。他還表示：「我很幸運能知道那種安全感是什麼感覺，我最想做的就是把這份禮物送給你。如果你唯一需要考慮的只有健康、快樂和你愛的人，那我覺得這就是不枉此生了。」

Noelle的回覆顯示她感謝這份心意，但希望雙方關係不要發展得太快。她寫道，「我們再等一陣子吧。我毫不懷疑你會是個好丈夫，在我們相處的這短短時間裡，你給了我太多太多，我無比感激」。

簡訊中還包含了有關旅行和禮物的細節。他還提醒她注意收信，寫道：「留意一下郵件，有件特別的東西正在路上。我特別要求他們包裝得很漂亮，如果他們沒做好，我隨時等你的報告。」

在其中一則簡訊中，他甚至直接提到了遺囑的話題：「我沒有小孩，也沒有前妻，所以我想問題是：我要把我的人生、回憶和我建立的一切留給誰？」他寫道。

在另一篇圖片貼文中，Noelle透露該名男子已在45歲時去世。照片上的文字寫道：「他在45歲時過世了。如果我三年前嫁給他，我現在就會繼承四棟以上的房產、船隻、古董名表、股票、流動現金、100萬元以上的壽險理賠金…還有一枚價值25萬元的哈瑞溫斯頓(HarryWinston)求婚戒指。」

該貼文還寫道：「回覆@jeauxdeci：故事的教訓是，我是個傻瓜。他留給了我一張豐厚的支票和一些昂貴的物品。」