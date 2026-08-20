校聯會代表等訪世報 推台灣躍動

台灣大專院校校聯會會長暨輔大校友會會長陳焌(右三)、董事長林映君(右二)、僑務委員鍾文忠(左一)、褚月梅(左二)、僑務顧問翁雅琳(右一)等19日拜訪世界日報社長張宗智 (左三)，推廣僑委會「 115年國慶文化訪問團 (十鼓擊樂團)」演出。(記者戴慈慧╱攝影)

為慶祝中華民國 115年雙十國慶，台灣大專院校校聯會會長暨輔大校友會會長陳焌、董事長林映君、僑務委員鍾文忠 、褚月梅、僑務顧問翁雅琳等19日拜訪世界日報 社長張宗智，著重推廣中華民國僑委會「115年國慶文化訪問團(十鼓擊樂團)」演出，鼓勵僑胞帶下一代一同觀賞，藉此增加年輕一代對台灣文化的認識。

僑委會每年籌組國慶文化訪問團，遴選國內優秀藝文團隊赴海外巡迴演出，透過藝術文化交流，向國際社會展現台灣多元豐富且充滿生命力的文化特色。今年邀請享譽國際的十鼓擊樂團擔綱演出，以「台灣躍動(TAIWANPULSE)」為主題，自9月2日至9月27日巡迴美國東岸七座城市，以鼓樂藝術向海外僑胞及國際友人傳遞台灣文化的熱情與魅力。

紐約場演出將於9月12日(周六)晚間7時，假皇后社區大學表演藝術中心(Queensborough Performing Arts Center)舉行。

成立於2000年的十鼓擊樂團，長年深耕台灣鼓樂藝術，致力於推廣本土文化，並融合傳統擊樂、在地文化、原住民族音樂及現代搖滾等多元元素，開創獨具特色的跨界藝術風格。多年來屢獲國內外肯定，曾榮獲及入圍金曲獎、美國葛萊美獎(Grammy Awards)及加拿大獨立音樂獎(Independent Music Awards)等重要獎項，享譽國際。

本次演出結合傳統民間八家將、原住民音樂及十八羅漢鼓等，運用多元音樂元素結合十鼓豐富且充滿張力的鼓樂節奏及手合鐵鼓樂團(Cross Metal)重金屬搖滾，希望向海外展現台灣多元且繽紛的文化面貌。有意觀賞的民眾，可至法拉盛華僑文教中心與台灣會館洽詢門票。