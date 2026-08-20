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史島衛生新基地啟用 舊址將改建平價住宅

記者馬璿╱紐約報導
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於史泰登島「鮮溪」(Fresh Kills)園區、占地13.55畝的兩座全新衛生...
於史泰登島「鮮溪」(Fresh Kills)園區、占地13.55畝的兩座全新衛生局車庫於本周啟用。(圖片取自TEN Arquitectos)

紐約市府25日啟用位於史泰登島「鮮溪」(Fresh Kills)園區、占地13.55畝的兩座全新衛生局車庫，取代北岸使用長達68年的老舊「澤西街車庫」(Jersey Street Garage)。隨著衛生局作業遷出舊址，原車庫用地未來將改建為232戶平價住宅、公共開放空間及一間超市。

這座新的「鮮溪」衛生綜合大樓，早在12年前便已規畫。這棟屋齡68年的老舊建築即將拆除，原址位於澤西街539號，未來將改建為232戶平價住宅，並附設公共開放空間及一間超市。市府表示，遷移衛生局作業將大幅減少當地重型卡車交通量，改善行人安全，同時降低壅塞與噪音，提升居民生活品質。

新建的兩層樓衛生大樓面積達14萬平方尺，同時服務史泰登島第一及第三衛生分區，內設人員辦公室、集合區、員工餐廳及更衣室等設施。園區內另設有可儲存400萬磅道路用鹽的新鹽料儲存棚、新加油站、升級後的家庭有害廢棄物暨資源回收投遞站，以及擴充後的衛生局車輛停車空間。

至於現有的史泰登島第3分區設施市府則將予以整修，繼續作為里奇蒙區維修廠使用，並兼作第1及第3分區車輛的防寒儲放空間。

當日市長曼達尼(Zohran Mamdani)偕同衛生局(DSNY)局長安德森(Gregory Anderson)、設計與建設局(DDC)局長歐楚亞(Paul Ochoa)出席啟用儀式。

精華 FAQ

  • 新設施位於史泰登島「鮮溪」園區，占地13.55畝，為兩座全新衛生局車庫與相關配套建築，將取代北岸使用長達68年的澤西街老舊車庫。

  • 位於澤西街539號的舊車庫將被拆除，原地改建為232戶平價住宅，並搭配公共開放空間與一間超市，以帶動社區更新與增加住宅供給。

  • 新基地設有辦公室、集合區、餐廳、更衣室、可存400萬磅道路用鹽的棚架、新加油站及回收站，並可減少重型卡車交通、噪音與壅塞。

史泰登島

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