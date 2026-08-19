華裔藝術家黃姝堯個展Still Becoming 布碌崙揮灑色彩

黃姝堯表示，色彩的挑選並非只是出自個人喜好，更參考科學的理論安排。(記者馬璿／攝影)

進入位於布碌崙 (布魯克林)藝廊Art Cake展場二樓，最先映入眼簾的，是藝術家黃姝堯(Shuyao Huang)個展「Still Becoming」的系列作品，以重複線條與協調的色彩，探索如何以精準眼光呈現顏色變化、波長與節奏之間的關係。呈現她最新一系列作品，透過色彩與形式的重複，探索時間、專注、轉化與嶄新感知等主題，並依「呼吸」「中斷」「生成」三個彼此關聯的脈絡貫穿全場。對黃姝堯而言，條紋並非只是重複的圖案，而是一套具靈活性的框架，讓帶有手繪筆觸的每幅畫都能藉此探討變化、波長與節奏。

黃姝堯的系列畫作中，最鮮明的特色是大量重複的條紋與線條。在她看來，線條本身具有一種「單純」的特質，雖不帶特定的符號象徵，卻因此能為觀者留下自由詮釋的空間。

在繪畫的過程當中，選色的邏輯不只是出自於個人喜好，而是經過精密的計算與安排。她提到，在神經科學的研究中指出，人在看一幅畫時，大腦其實同時進行著兩種認知歷程：一是客觀辨識形狀與色彩，另一種則是根據個人成長經驗產生的主觀聯想。「這是為什麼我會喜歡畫條紋，就可以讓觀眾去解讀他自己想要解讀的東西」。

色彩，則是她自認擅長的部分。她善於運用冷暖對比製造視覺錯覺，冷色放進暖色系裡會顯得更暖，反之亦然；她也提到色彩如同波長，若畫面中某個顏色的波長與其他顏色不協調，觀者會直覺感到不適，卻說不出原因。不過黃姝堯並非天生擁有如此敏銳的色彩直覺，大學時期，一位教授曾指出她畫中地板顏色過於搶眼、壓過人物主體，這番提點讓她花了整整八周，才重新摸索畫面的空間感與焦點配置，也為未來用色的調配打下基礎。

每幅畫都經過十餘份草稿反覆試色才定案。畫作以壓克力打底，待底層完成後再疊加粉彩，並依循「油畫可疊於粉彩之上，粉彩不可疊於油畫」的媒材邏輯層層堆砌。而這次展覽中黃姝堯挑選印象最深刻的畫作，分別是能代表她心境的「Interdimensional Dialogue: Confession」，以及帶有明確衝突意味的「Balance and Collapse」。

這兩幅畫中「打破平衡」的意象，是她認為藝術家創作生涯中相當重要的一環。刻意透過不同筆觸、色調與排列置入衝突，能讓一幅畫更有張力，也更有想像空間。她以人生類比這創作邏輯，「讓我待在同一個狀態的時間太久，我也會覺得不舒服，我想要突破、學習，讓自己的生活產生變化而且不斷地對話。我也發現藝術家不能原地踏步或一直待在舒適圈，要不斷去嘗試不同事物，才能突破框架」。

不斷打破既有藩籬的態度，也與她的學習歷程相呼應。曾就讀過藝術商業管理的她，正是在這兩、三年間的過渡期，對自己未來的方向感到徬徨。「究竟是該往商業方向發展，還是遵從本心踏上純藝術家的道路？」成為黃姝堯藏在作品中的提問。而這一幅幅看似的療癒的線條，反映的反而是她混沌時期的日記。

從小就展露繪畫天分的黃姝堯，兒時的作品曾被美術老師拿去參展，還拿過全國性的金獎，但當時的她並不清楚這件事的分量。後來因學校合併，美術、體育、音樂課程被大量刪減，繪畫的空間也隨之壓縮。家人考量到「純藝術可能養不活自己」，建議她改學設計。但大學時恩師慧眼獨具，看出她在純藝術的潛力，成為她走回此道路的一大助力。不過也坦言，這條路並未外人想像得輕鬆。「在畫畫的過程當中，也會有很多坎坷，或者是對現實的認知，因為作為一個純藝術家其實還是蠻難。」

「藝術之路是個非常孤獨的過程，」黃姝堯說。這次個展的契機，正是她踏出工作室、透過朋友引薦才認識了展覽空間的策展人，最終促成此檔展覽。黃姝堯也提及，每天早晨，她習慣花20分鐘收聽藝術家紀錄片節目Art 21，把其他藝術家的生活當作固定的學習儀式，也藉此反思自己生活中是否有能夠調整、變化的可能。

在色塊與線條之間，觀眾勢必會以多元的態度理解她的作品，但黃姝堯對此的態度則是相當開放。「我作為藝術家，是絕對允許、而且特別鼓勵每個觀眾能有自己的詮釋。」她表示，藝術是記錄時代與社會的媒介，就如同人類尚未有文字前，便已透過壁畫留下生活的痕跡。她期待自己的作品，能在10年、20年後回頭看時，成為映照這個時代的一絲切片。

「不管你讀到的是你自己的情緒，還是我的情緒，只要這幅畫能跟你對話，我就覺得它成功了」。

在創作展覽系列作品期間，黃姝堯也正處在人生的十字路口，圖左「Interdimensional Dialogue: Confession」正是展現當下心境的切片。圖右則為「Balance and Collapse」。(記者馬璿／攝影)

藝術家黃姝堯(Shuyao Huang)於布碌崙日落公園的Art Cake藝廊舉辦個展「Still Becoming」，透過色塊與線條探討矛盾、衝突與相互協調的過程。(記者馬璿／攝影)

此次個展中展出的繪畫，皆為黃姝堯近兩至三年間的創作，展現她人生中不同階段所擁有的感觸。(記者馬璿／攝影)