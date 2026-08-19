班森賀華人服務中心辦返校日 發500書包

布碌崙班森賀華人服務中心、州眾議員寇頓、以及市議員莊文怡18日在塞露斯公園舉辦返校日慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林 )班森賀華人服務中心、州眾議員寇頓(William Colton)、以及市議員莊文怡 18日在塞露斯公園舉辦返校日慶祝活動，派發超過500個書包、文具給出席活動的家庭，並祝福孩子們有個愉快的新學年。

當日除派發禮物外，民選官員辦公室、市府機構、健保和法律機構等數十家組織在現場設立攤位，為民眾提供各種資訊，還有歌舞表演助興，贏得現場陣陣熱烈掌聲。

華人社區服務中心負責人羅添福說，很多家長因忙於生計和工作，沒有時間為孩子們準備上學用品，甚至一些家長都不了解幾時開課，因此每年舉辦返校日活動，旨在為他們提供相關幫助與信息；他鼓勵家長們要積極參與學校的家長教師協會(PTA)，了解學校運作、以及關於教育方面的發展。

他也指出，一些孩子在學校面臨霸凌情況，但回家只對父母說不想去上學，結果被家長罵；他呼籲父母要時常與孩子們溝通，了解他們的在校情況、培養彼此間的信任。

寇頓說，很高興可以滿足孩子們上學時的需要，並感謝主辦和參與機構們的協作，為當地家庭帶來幫助，也讓社區變得更好；莊文怡則說，自己也是一名公校學生的母親，深知新學年的開始都充滿著興奮與期待，但不應該讓家長因返校準備造成壓力，她指出其辦公室將舉辦更多類似回饋社區的活動，23日(周日)下午3時，她位於20大道6514號的辦公室便將舉辦另一場返校日活動。

當日除兩名議員外，州眾議會第47選區領導人唐鳳巧(Nancy Tang)、寇頓幕僚長兼第47選區領袖賀立寧(Larry He)、布碌崙檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、以及莊文怡幕僚長黃美貞等人均出席當日活動。