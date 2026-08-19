我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

阿拉斯加州參議員初選 共和黨蘇利文、民主黨佩爾托拉遙遙領先

班森賀華人服務中心辦返校日 發500書包

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙班森賀華人服務中心、州眾議員寇頓、以及市議員莊文怡18日在塞露斯公園舉辦返...
布碌崙班森賀華人服務中心、州眾議員寇頓、以及市議員莊文怡18日在塞露斯公園舉辦返校日慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人服務中心、州眾議員寇頓(William Colton)、以及市議員莊文怡18日在塞露斯公園舉辦返校日慶祝活動，派發超過500個書包、文具給出席活動的家庭，並祝福孩子們有個愉快的新學年。

當日除派發禮物外，民選官員辦公室、市府機構、健保和法律機構等數十家組織在現場設立攤位，為民眾提供各種資訊，還有歌舞表演助興，贏得現場陣陣熱烈掌聲。

華人社區服務中心負責人羅添福說，很多家長因忙於生計和工作，沒有時間為孩子們準備上學用品，甚至一些家長都不了解幾時開課，因此每年舉辦返校日活動，旨在為他們提供相關幫助與信息；他鼓勵家長們要積極參與學校的家長教師協會(PTA)，了解學校運作、以及關於教育方面的發展。

他也指出，一些孩子在學校面臨霸凌情況，但回家只對父母說不想去上學，結果被家長罵；他呼籲父母要時常與孩子們溝通，了解他們的在校情況、培養彼此間的信任。

寇頓說，很高興可以滿足孩子們上學時的需要，並感謝主辦和參與機構們的協作，為當地家庭帶來幫助，也讓社區變得更好；莊文怡則說，自己也是一名公校學生的母親，深知新學年的開始都充滿著興奮與期待，但不應該讓家長因返校準備造成壓力，她指出其辦公室將舉辦更多類似回饋社區的活動，23日(周日)下午3時，她位於20大道6514號的辦公室便將舉辦另一場返校日活動。

當日除兩名議員外，州眾議會第47選區領導人唐鳳巧(Nancy Tang)、寇頓幕僚長兼第47選區領袖賀立寧(Larry He)、布碌崙檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、以及莊文怡幕僚長黃美貞等人均出席當日活動。

精華 FAQ

  • 活動向出席家庭派發超過500個書包和文具，並有市府、健保、法律等機構設攤提供資訊，讓家長與孩子在開學前獲得實質協助。

  • 華人社區服務中心負責人羅添福表示，許多家長忙於工作，未必有時間準備用品或掌握開學資訊，因此活動旨在補足需求、提供相關協助與教育資訊。

  • 他指出部分孩子在學校遭遇霸凌卻不敢明說，家長容易誤解為不想上學，因此呼籲父母多和孩子溝通，建立信任，及早了解在校狀況。

布碌崙 布魯克林 莊文怡

上一則

王嘉廉社區醫療中心呼籲民眾定期做年度體檢

下一則

公屋犯罪率降 霍楚、蒂池布碌崙聽取民意
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新會美東校友會 布碌崙慶3周年

新會美東校友會 布碌崙慶3周年
金兌錫攜手109分局派發返校書包 數百家庭排隊領取

金兌錫攜手109分局派發返校書包 數百家庭排隊領取
法拉盛「返校日」 近千人領書包書籍文具

法拉盛「返校日」 近千人領書包書籍文具
課後班擴增2萬名額 25學區家長反憂心

課後班擴增2萬名額 25學區家長反憂心

熱門新聞

結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

2026-08-12 17:10
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33
如果「客戶」不在紐約，該集團還能提供全球範圍內的「飛行服務」。圖為一對假結婚「新人」在中國遼寧省的鐵嶺辦理婚姻登記。(取自起訴書，檢方提供)

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

2026-08-12 19:41
孟喬內（Luigi Mangione）周五承認槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森。（路透）

假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步

2026-08-14 13:21

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首