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紐約溫州同鄉會 頒獎學金予26學子

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約溫州同鄉會在皇后區法拉盛舉辦第34屆獎學金頒獎活動，為26名品學兼優的溫州學...
紐約溫州同鄉會在皇后區法拉盛舉辦第34屆獎學金頒獎活動，為26名品學兼優的溫州學子頒發獎學金及表揚狀。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國紐約溫州同鄉會18日在皇后區法拉盛舉辦第34屆獎學金頒獎活動，為26名品學兼優的溫州學子頒發獎學金及表揚狀，鼓勵年輕一代勤奮向學、回饋社區。中國駐紐約總領館領保僑務處主任潘焱、領事王隆浩、紐約州參議員劉醇逸(John Liu)、市議員黃敏儀(Sandra Ung)等出席，並為獲獎學生頒獎。

會長王崇章表示，獎學金計畫至今已延續34年，是同鄉會重要且富有意義的傳統之一，多年來不僅表揚學業成績優異的學生，也希望肯定年輕人勤奮學習、積極進取的精神。

王崇章說，溫州人向來重視教育、勤奮進取，身在海外，更希望新一代既能扎根美國社會、擁抱多元文化，也能了解中華文化及溫州人的奮鬥精神。他勉勵獲獎學生保持好奇心與求知欲，勇於接受挑戰、不斷突破自己，同時不要忘記回饋家庭與社區，希望學生未來也能將這份關懷與責任繼續傳承。

中國駐紐約總領館領保僑務處主任潘焱表示，這是他第三次來到紐約溫州同鄉會會所，很高興再次參與獎學金頒發活動。他代表總領館向所有獲獎學生以及背後辛勤付出的家長表示祝賀，並指出，溫州向來崇文重教、人才輩出，而同鄉會能夠連續30多年舉辦獎學金活動，不僅加強鄉親之間的聯繫，也鼓勵年輕一代上進、了解家鄉文化，是十分有意義的傳統。

紐約州參議員劉醇逸表示，教育一直是華人社區最重視的議題之一，也是紐約州與紐約市政府的重要責任。獎學金不僅能為年輕學子提供實際支持，也是一種鼓勵，幫助他們成為未來的青年領袖，持續努力提升自己，並為家庭及所在社區作出更多貢獻。

精華 FAQ

  • 同鄉會18日在法拉盛舉辦第34屆獎學金頒獎活動，向26名品學兼優的溫州學子頒發獎學金與表揚狀，藉此鼓勵年輕一代持續勤奮向學、積極進取。

  • 出席者包括中國駐紐約總領館領保僑務處主任潘焱、領事王隆浩、紐約州參議員劉醇逸，以及市議員黃敏儀等人，並共同為獲獎學生頒獎與致詞。

  • 王崇章與潘焱都強調教育與傳承的重要性，勉勵學生保持好奇心、勇於挑戰，既要融入美國社會、了解中華文化，也要記得回饋家庭與社區。

皇后區 紐約州 法拉盛

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