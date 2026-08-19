劉醇逸促霍楚簽法案 降亞裔糖尿病篩檢門檻

州議員、醫師、病患及社區組織代表在法拉盛圖書館前集會，敦促州長霍楚簽署糖尿病篩檢法案。(記者戴慈慧 / 攝影)

紐約州多名州議員18日與醫師、病患及社區組織代表在法拉盛集會，敦促州長霍楚 (Kathy Hochul)簽署糖尿病篩檢法案，將亞裔 身體質量指數(BMI)篩檢門檻降至23，並要求保險公司負擔相關費用，讓高風險民眾及早發現糖尿病。

由州參議員劉醇逸 (John Liu)及州眾議員金兌錫(Ron Kim)推動的S634B/A1206B提案，今年已獲州參、眾兩會通過。研究顯示，亞裔即使體重未達一般認定的過重標準，仍可能面臨較高的糖尿病風險。紐約市目前約有80萬名成年人罹患糖尿病，其中亞太裔成人罹病比例達13%。

目前糖尿病篩檢一般以BMI 25為門檻，但美國糖尿病協會建議亞裔及太平洋島民從BMI 23開始接受篩檢。資料顯示，超過半數罹患第二型糖尿病的亞裔尚未確診，糖尿病前期未被發現者更多。

劉醇逸表示，現行篩檢標準未能充分反映亞裔的健康風險，導致許多人錯失早期發現糖尿病的機會。相關法案已在州參、眾兩會獲壓倒性支持，希望霍楚簽署成法，改善亞裔長期面臨的健康差距。

金兌錫則表示，未及時診斷的糖尿病已成為亞裔社區的重要健康問題，調整篩檢門檻可讓更多民眾及早檢查及治療，不僅有助避免病情惡化，也能降低長期醫療成本。

亞美醫師協會(CAIPA)總裁兼行政總裁、亞裔糖尿病中心創辦人劉季高(George Liu)指出，紐約市約35萬名華人中，第二型糖尿病盛行率超過12%，65歲以上更達30%。華裔即使體重較低，也可能有較高比例的內臟及腹部脂肪，因此不能只依一般體重標準判斷糖尿病風險。

百康仁德醫療集團(Rendr)家庭全科醫生陳海虹(Helen Chen)也分享一名28歲華人患者案例，該患者BMI低於25，卻因有糖尿病家族史及口渴、體重下降等症狀，檢查後確診糖尿病。她表示，將亞裔篩檢門檻降至BMI 23，有助高風險患者更早接受檢查及治療。

法案也將擴大其他高風險族群的篩檢保障，包括非洲裔、西語裔、35歲以上人士、有糖尿病家族史及高膽固醇等民眾；符合條件者接受篩檢時，並可免除自付額、共付額及共同保險等費用，降低接受檢查的經濟門檻。

王嘉廉社區醫療中心、韓裔社區服務中心(KCS)、民權中心(MinKwon Center)、亞平會(AAFE)及華人策劃協會(CPC)等機構也表態支持。醫療及社區代表認為，亞裔可能在較低BMI時就面臨糖尿病風險，若能提早篩檢及介入，可降低日後出現嚴重併發症的風險。