服務費不等於小費？女服務生一句話掀論戰

隨著餐廳越來越普遍使用數位螢幕付款，小費問題也變得更加明顯。示意圖。（美聯社）

據報導，一名自稱是服務生的女子近日在社群媒體 上發表一段影片，向餐廳顧客強調一件事，餐廳收取的服務費(Gratuity)並不等於小費 (tip)，這段影片近日在社群媒體上廣泛流傳，也再次引發美國社會對「小費文化」的激烈討論。

紐約郵報報導，這名女服務生在TikTok影片中表示，「服務費就是服務費，小費就是小費。如果你付不起小費，那你就不應該外出用餐。就這麼簡單。」

雖然「服務費」和「小費」在日常用語中經常被視為同義詞，但她指出，一些餐廳加在帳單上的自動服務費(automatic gratuity)，未必會全部由負責服務顧客的那名服務生獲得，而是可能由餐廳內不同的工作人員共同分配。

她解釋：「這筆服務費裡面，服務生還得分給調酒師，也就是幫你調製飲料的人；同樣地，也得分給barback，也就是那些協助清理、補充用品，以及確保吧台和桌面保持整潔的人。」

因此，當她把帳單交給客人，而客人看著她說「已經包含服務費了」，她通常會回答：「沒錯，服務費已經包含了，但小費並沒有。」

這名女子進一步表示，如果餐廳收取的服務費並不是全部直接給負責服務你的那位服務生，而服務生又確實提供了良好的服務，例如確保顧客需要的一切都準備妥當、保持用餐空間乾淨、積極回應需求，並提供整體良好的用餐體驗，那麼顧客就應該另外給服務生小費，「如果你付不起小費，那你就不應該外出用餐。就這麼簡單。」

這番話也迅速引發網友兩極化的反應。她原本的貼文吸引了超過3000則留言；而這段影片被轉發到Instagram後，也有超過8000人參與討論。

一名TikTok使用者留言表示，「這就是大家說小費文化已經失控時所指的情況。服務費絕對就是小費。」

另一名使用者則說，「服務費就是小費！服務生應該去跟你們的雇主談這件事。我不會在已經收服務費的情況下再給小費。所以，你不應該在一間強制收取服務費的餐廳工作。告訴客人『不應該外出』真的很無禮！因為說到底，給小費本來就是自願的！」

第三名留言者則表示：「我當了很多年服務生，而服務費就是小費的正式用語。請不要再這樣說了。」

也有一些網友認為，餐廳應該自行處理服務費的分配問題，而不是把這個責任轉嫁給顧客。

一名網友寫道，「這筆錢到底怎麼分配，根本不是顧客需要負責的事情。如果你期待顧客在已經收取18%的服務費之後，再額外支付20%，那應該去跟你的雇主談。」另一名網友則嘲諷地說，「只要你有分到，它還是小費啊。」

近年來，美國人對於被要求給小費的壓力越來越感到不滿。Popmenu最近的一項調查發現，78%的顧客認為目前的小費制度「已經變得很荒謬」；另外有66%的顧客表示，即使接受到的服務很差，他們仍然覺得自己被迫要留下小費。

隨著餐廳越來越普遍使用數位螢幕付款，小費問題也變得更加明顯。調查顯示，當顧客面對小費選項時，有59%的人表示自己感到不得不留下小費。

不過，也有越來越多顧客開始反思甚至反抗這種小費文化。Talker Research在2025年進行的一項調查發現，美國人因為「內疚感」而支付的小費金額，在2024年至2025年間下降了38%，從平均453元降至283元。