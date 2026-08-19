公屋犯罪率降 霍楚、蒂池布碌崙聽取民意

霍楚(左)、與蒂池(右)18日前往布碌崙第二警察服務區，與當地警員與公屋居民會面。(取自州長辦公室Flickr)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)、紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)18日前往布碌崙 (布魯克林 )第二警察服務區(PSA)，與當地警員與公屋居民會面，並聆聽當地居民對治安的意見。

蒂池與霍楚首先前往位於Sutter大道的PSA 2總部，向巡邏警員致意並感謝他們的工作，隨後與公屋居民協會主席會面，討論社區內的治安問題。

根據市警數據，自今年1月以來，公共住宅內的重大犯罪案件下降超過6%，謀殺案更下降45%；此外市住房局(NYCHA)住宅區內及周邊地區的槍擊案件下降32%，槍擊受害者人數則減少35%。

多位居民協會領袖肯定警方目前的部署，並表示社區治安已出現明顯改善，Glenmore Plaza居民協會代表奧爾斯頓(Anita Alston)表示，「我們有警員的電話，而且是可以快速聯絡到的。每次我打電話，他們都會立刻幫我解決問題」

在與居民交流時，蒂池也表示，公共住宅犯罪率的大幅下降令她印象深刻，「我看了一下數據，到目前為止，搶劫、入室盜竊和汽車竊盜案件都下降了大約33%，這真的非常不可思議。」

根據州長辦公室資料，過去18個月，州府投入約1億5000萬元，用於擴大市警察局的資源，這也是治安改善的原因之一；這筆資金支持每天約5000小時的強化交通安全加班勤務(Enhanced Transit Safety Overtime)，同時協助維持機動警力部署，以及增加火車和地鐵月台上的警察人數。

不過，現場也有人指出，社區的生活品質問題仍然沒有完全解決，Van Dyke Houses居民協會代表Lisa Kenner表示，大樓裡仍傳出吸毒事件、還有人睡在走廊裡，「甚至遊民也會進到大樓裡，市住房局必須把那些壞掉的門修好。」

對此蒂池表示，如有需要，會增加巡邏警力，她也願意與居民共同簽署一封信，敦促當局修理損壞的大樓入口門，「我聽到你們的意見了，你們覺得目前安排可見的警力駐點很好，但你們希望看到更多警員進行垂直巡邏(vertical patrols)。」