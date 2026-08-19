布碌崙公園命案 30歲女女子被刺多刀身亡 疑與男子爭執出事

30歲的Shakeema Davis18日凌晨被刺身亡。(市警提供)

根據紐約市 警，一名30歲女子18日凌晨在布碌崙 (布魯克林 )一座公園遭人持刀捅死，意外發生前女子疑似曾和一名男子有過激烈爭執；警方目前正在尋找一名上身赤裸、穿著灰色運動褲的男子，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，該案件發生於凌晨12時41分左右，地點位於Lincoln Terrace的Arthur S. Somers公園，該地座落在皇冠高地(Crown Heights)、布朗斯維爾(Brownsville)、以及東弗萊布許(East Flatbush)三個社區的交界處。

警員當時接獲911報案，稱公園內發生襲擊案件，警員抵達後，發現30歲的Shakeema Davis身上有多處刀傷；急救人員隨後將她送往布魯克代爾大學醫院(Brookdale University Hospital)，但她最終被醫生宣告死亡。

警方表示，死者疑似是在與一名男子發生爭執後遭到對方刺傷，目前正在尋找一名上身赤裸、穿著灰色運動褲的男子，他在案發後徒步沿著Rochester大道向北逃離；警方目前尚未公布死者身分，仍在聯絡並通知她的家人中。

警方指出，這起案件是今年市警77分局轄區內的第一起謀殺案，而數據顯示，截至去年同期，該分局轄區已發生四起謀殺案；不過，這起案件距離另一宗致命槍擊案發生地不到1哩，就在16日，Bergen街與Howard大道附近的一家酒吧外曾發生槍擊案，導致一名33歲女子Sofronie Hartzog中彈身亡。

警方呼籲知情民眾，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。