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滅鼠新規擬上路 鼠患投訴 衛生局14天內須派員檢查 最高罰2000元

記者馬璿／紐約報導
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紐約市衛生局擬訂新規，要求接獲鼠患投訴後14天內派員檢查，未通過者最高可罰200...
紐約市衛生局擬訂新規，要求接獲鼠患投訴後14天內派員檢查，未通過者最高可罰2000元。(美聯社)

為因應一項地方新法，紐約市衛生局正草擬新規定，要求該局在接獲鼠患投訴或請求後14天內，完成房屋檢查，若第一次無法進入建築物，須在20天內進行第二次嘗試。這項規定源自2026年第8號地方法，該案已於2025年底經市議會通過並由時任市長亞當斯(Eric Adams)批准，衛生局須另訂具體執行規則，經公聽會程序後才能正式上路，該局將於9月14日舉行公聽會，之後正式實施。

新規要求衛生局在每次檢查通過或未通過時記錄特定資訊，並釐清判定建築物鼠患檢查是否通過的標準，同時具體說明建築物管理人須採取的滅鼠措施。稽查人員須觀察建築物內外部是否有鼠患活動跡象，包括鼠爪印、新鮮糞便、鼠洞、活動鼠道、新鮮啃咬痕跡及目擊活鼠等。

規定亦指出，房屋業主即使已採取清潔場所、將垃圾存放於密封硬塑膠或金屬容器、清除庭院與地下室雜物、封堵孔洞裂縫、加強門窗與通風口防鼠措施，或聘請州環境保護局核發執照的滅鼠業者等防治手段，若衛生局在合規檢查當下仍觀察到鼠患活動跡象，業主仍不得以此作為免責抗辯。違規罰款首次為300元，二次違規為600元，第三次為1200元，四次以上最高可罰2000元。

這項法案由布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)提出，起因是一名選民多次撥打311投訴鼠患，卻始終未見稽查人員上門。她在2025年12月4日的聽證會上表示，該法案確保選民的求助電話必須獲得回應，強調檢查是徹底解決鼠患的關鍵。市府官員去年作證指出，衛生局對311鼠患投訴的平均回應時間為9天。

根據311數據，紐約市今年前7個月共接獲約9900通鼠患通報電話，是2020年以來同期通報數首度低於一萬通，顯示滅鼠措施逐漸見效，這也是亞當斯政府的施政重點，並在繼任市長曼達尼(Zohran Mamdani)任內持續推行。

與此同時，市府新政策要求建築物以密封垃圾容器取代垃圾袋，以減少吸引老鼠的廚餘垃圾。衛生局表示，垃圾堆積、建築物出現裂縫孔洞、食物水源易於取得及環境不衛生，都是招致鼠患的常見因素。市清潔局(DSNY)表示，目前已有超過70%的垃圾須裝入密封容器。

精華 FAQ

  • 新規要求衛生局在接獲鼠患投訴或請求後14天內完成房屋檢查；若首次無法進入建築物，則必須在20天內再嘗試一次，以確保回應不被拖延。

  • 稽查人員會查看是否有鼠爪印、新鮮糞便、鼠洞、活動鼠道、新鮮啃咬痕跡與活鼠目擊等跡象；若在建築物內外發現這些情況，通常就不會判定通過。

  • 規定明確指出，即使業主已清潔環境、密封垃圾、封堵孔洞或聘請持照滅鼠業者，只要衛生局在合規檢查時仍看到鼠患活動跡象，業主仍不能以已採措施作為免責理由，違規最高可罰2000元。

亞當斯 布碌崙 紐約市

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