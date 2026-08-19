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拉瓜迪亞機場候機室 老鼠亂竄 旅客嚇壞：有1隻跑到我旁邊吃東西

記者王若馨／紐約報導
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紐約市拉瓜迪亞機場候機處。(歐新社資料照)
紐約市拉瓜迪亞機場候機處。(歐新社資料照)

紐約郵報報導，一名乘客近日在紐約市皇后區拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)候機時，發現登機門附近竟有老鼠覓食、四處亂竄。

旅客鮑爾斯(Lindsey Powers)在B航廈拍下這段畫面，影片顯示兩隻老鼠在座椅周圍及底下跑來跑去。

鮑爾斯表示，她總共看到4隻老鼠，但只拍到其中兩隻。她說：「有一隻跑到我旁邊，還在吃東西。」

截至截稿，拉瓜迪亞機場發言人尚未回覆紐約郵報的置評要求。

拉瓜迪亞機場過去也曾出現動物亂入事件。2024年，有隻浣熊出現在精神航空(Spirit Airlines)登機門天花板上，掉下來後在機場內奔竄，引發現場陣陣尖叫。

紐約市長年與鼠患搏鬥之際，最新研究顯示，部分老鼠不僅愈來愈懂得躲避捕鼠裝置，甚至可能已透過基因突變，逐漸對常用滅鼠藥產生抗藥性，也讓城市滅鼠工作面臨新挑戰。

羅格斯大學(Rutgers University)研究人員近日分析來自紐約市、華盛頓特區、新澤西州費城地區的齧齒類動物樣本，發現家鼠正在快速演化，其中約70%的受測家鼠族群，都出現與抵抗常用滅鼠藥有關的基因突變。

羅格斯大學博士後研究員余金佳(JinJia Yu，音譯，下同)表示，研究發現家鼠出現基因突變的頻率「比過去認為的高得多」。昆蟲學家王常祿(Changlu Wang)也指出，在研究取得的樣本中，約七成家鼠族群都帶有相關突變，意味部分傳統毒餌未來可能逐漸失去原有效果。

至於紐約街頭更常見的大鼠，研究目前並未發現牠們出現與家鼠相同的抗藥性突變，但牠們也正以不同方式適應人類的滅鼠手段。研究人員指出，不少大鼠已逐漸學會辨識及避開捕鼠器等裝置，害蟲防治業者近年也發現，部分原本能迅速奏效的處理方式，如今往往需要更長時間才能見效。

專家因此建議，城市滅鼠不能單靠毒藥，應進一步從源頭減少老鼠取得食物的機會，包括妥善封存垃圾、清除食物來源及改善環境衛生。

目前紐約市正透過加強垃圾管理、增加檢查以及針對鼠患熱點展開滅鼠行動，希望降低全市老鼠數量。不過研究人員提醒，隨著鼠類持續適應人類的防治方式，城市的滅鼠策略也必須同步調整，才能避免在這場長期「人鼠大戰」中逐漸失去優勢。

精華 FAQ

  • 旅客在紐約拉瓜迪亞機場B航廈候機時，拍到登機門附近有老鼠在座椅周圍與底下覓食、亂竄，畫面相當驚人，也讓現場乘客感到不安。

  • 拍攝者鮑爾斯表示，影片只拍到其中2隻老鼠，但她實際上總共看到4隻；其中甚至有1隻跑到她旁邊，還在現場直接吃東西。

  • 因為羅格斯大學研究發現，約70%的受測家鼠族群帶有與抗藥性相關的基因突變，代表部分常用毒餌可能逐漸失效，城市防鼠不能只靠毒藥，還要減少食物來源與加強環境管理。

新澤西州 費城 紐約市

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