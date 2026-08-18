第51屆美東華人學術聯誼會年會 圓滿成功
美東華人學術聯誼會(CAAPS)16日在紐約市法拉盛喜來登大飯店舉辦第51屆年會，今年的主題是 「在人工智慧時代發展學術專業知識」，共舉行23場演講，包括當天下午1時開幕式後由圖策集團創辦人暨執行長林清詠博士的專題演講，及晚宴上由中華民國行政院國科會主任委員吳誠文博士，及台大前校長楊泮池發表的主題演講。
董事長林豐堡及會長吳振藩在開幕式上分別致詞，歡迎嘉賓和學者專家蒞臨，邀請了國科會主委吳誠文、駐紐約台北經文處李志強大使、華僑文教中心王怡如主任等致詞。國科會吳誠文主委在致詞時表示，美國在創新方面領先全球，台灣一樣享有政治自由，學術自由，經濟自由，希望通過更多的台美學術交流及產業合作，對台美雙方都能獲益。
圖策集團創辦人兼執行長林清詠在專題演講中討論AI 及機器人在未來的發展。主辦單位特別安排了台灣第一個自主研發的人形機器人「Aiter One」，諧音「愛台灣」，擔任招待。與會人士報上姓名之後，機器人就能印名牌，拿名牌給參與者，是年會上的一大亮點。
下午的六個分組討論共有21位專家，分別在六大領域發表20場演講，這六大領域包括：(1) 床邊助手：人工智慧如何重塑醫學和醫療保健，(2)人工智慧在醫療保健領域的應用，(3) 教育與文化，(4)都市計畫與交通，(5)科技創新與應用，及(6)可信賴的代理型人工智慧。
晚宴上國科會主委吳誠文發表了「地緣政治變局下台灣半導體與AI 科技發展政策」的主題演講，強調科技實力即國力，未來發展策略將以優勢延續，國際拓展，應用創新，及永續調適為目標。台灣大學前校長楊泮池以「人工智慧在台灣和東亞肺癌早期檢測的應用」為題，點出吸煙、遺傳、及空氣污染都是肺癌的成因，並以早期篩檢及早期治療，就能大幅改善肺癌存活率。
晚宴中並舉行頒獎典禮，吳誠文和楊泮池獲頒「傑出領導成就獎」，林清詠獲頒「傑出科技成就獎」，蘇春槐獲頒「傑出社區領袖獎」，紐約第一銀行獲頒「傑出企業獎」，CAAPS 2025年會長蕭醒華獲頒「傑出服務獎」。
高中生獎學金今年由圖策集團冠名贊助，獲獎的三位都是海外青年文化大使FASCA，分別是周以彤，謝采恩，及王有彤。
晚宴的餘興節目包括室內樂演奏，二重唱，男聲獨唱，及飄扇舞。華航公司提供一張紐約到台北的來回機票贊助抽獎活動，最後晚宴在美東華人學術聯誼會董事們合唱「明天會更好」的歌聲中結束。
本屆年會主題為「在人工智慧時代發展學術專業知識」，共舉行23場演講，從開幕專題到晚宴主題演講，完整呈現AI與學術、產業的多面向交流。 下午共有6個分組討論、21位專家參與，主題包括床邊助手與醫療照護、AI醫療應用、教育與文化、都市計畫與交通、科技創新與應用，以及可信賴的代理型人工智慧。 晚宴由吳誠文談台灣半導體與AI政策，楊泮池談肺癌早期檢測應用，並頒發多項獎項與高中生獎學金，另有音樂舞蹈表演、抽機票活動，最後以合唱作結。
精華 FAQ
本屆年會主題為「在人工智慧時代發展學術專業知識」，共舉行23場演講，從開幕專題到晚宴主題演講，完整呈現AI與學術、產業的多面向交流。
下午共有6個分組討論、21位專家參與，主題包括床邊助手與醫療照護、AI醫療應用、教育與文化、都市計畫與交通、科技創新與應用，以及可信賴的代理型人工智慧。
晚宴由吳誠文談台灣半導體與AI政策，楊泮池談肺癌早期檢測應用，並頒發多項獎項與高中生獎學金，另有音樂舞蹈表演、抽機票活動，最後以合唱作結。
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