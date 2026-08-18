紐約國際偶戲藝穗節 台劇團偶戲光影呈現生命初生

來自台灣的飛天集社劇團在藝穗節上奉上作品「初生」。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第4屆紐約國際偶戲藝穗節於曼哈頓登場，飛人集社劇團以《初生》在美洲首演，透過光影與偶戲訴說生命初生的溫柔故事。

第四屆紐約國際偶戲藝穗節(International Puppet Fringe Festival NYC)於近日在曼哈頓 下東城的克萊門特文化教育中心(The Clemente Soto Velez Cultural & Education Center)舉辦，來自全球多國的表演團隊在五天時間內奉上超過50場演出。其中台灣飛人集社劇團攜作品「初生」(La Naissance)，帶來三場演出。

紐約國際偶戲藝穗節是全球唯一專為偶戲提供舞台的藝術活動，2018年創辦，原定每兩年舉辦一次，但由於外部因素，本屆藝穗節推遲了一年才歸來。本屆偶戲節以「女性在偶戲藝術中的創作力量」(Women in Puppetry)為策展主軸，主要邀請以女性為主體的團隊前來參演。

經由駐紐約台北文化中心推薦，台灣飛人集社劇團在其間登台表演。演出劇目「初生」由飛人集社與法國劇團「東西社」聯合創作，以一種床邊故事的形式，溫柔地表達生命誕生的美好。「初生」是劇團作品「一睡一醒之間」三部曲中的首部曲，該系列分別扣合生命歷程中，初生、成長和死亡的三個主題。

劇團製作經理沈雪吟介紹，與很多人心目中的古典布袋戲等傳統劇種相比，現代偶戲的內含廣泛，表現形式也不僅限於「哄孩子入睡」。「初生」運用一台復古式投影機去做大量的光影呈現，同時以執頭偶和手套偶的形式呈現人物。

沈雪吟表示，「一睡一醒之間」系列2011年首演，曾登上歐洲和亞洲多國的舞台，獲得廣泛好評。本次前來紐約，是美洲地區的首次亮相，「深感榮幸」，希望把舞台上呈現出的夢幻般經驗分享給紐約觀眾。

全球唯一專為偶戲提供舞台的紐約國際偶戲藝穗節時隔三年後，再次在曼哈頓下東城開幕。來自多國的團隊在五天的時間內集中奉上各式偶戲表演。(記者許君達╱攝影)