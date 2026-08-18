紐約國際偶戲藝穗節 台劇團偶戲光影呈現生命初生
第4屆紐約國際偶戲藝穗節於曼哈頓登場，飛人集社劇團以《初生》在美洲首演，透過光影與偶戲訴說生命初生的溫柔故事。
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第4屆紐約國際偶戲藝穗節於曼哈頓登場，飛人集社劇團以《初生》在美洲首演，透過光影與偶戲訴說生命初生的溫柔故事。
第四屆紐約國際偶戲藝穗節(International Puppet Fringe Festival NYC)於近日在曼哈頓下東城的克萊門特文化教育中心(The Clemente Soto Velez Cultural & Education Center)舉辦，來自全球多國的表演團隊在五天時間內奉上超過50場演出。其中台灣飛人集社劇團攜作品「初生」(La Naissance)，帶來三場演出。
紐約國際偶戲藝穗節是全球唯一專為偶戲提供舞台的藝術活動，2018年創辦，原定每兩年舉辦一次，但由於外部因素，本屆藝穗節推遲了一年才歸來。本屆偶戲節以「女性在偶戲藝術中的創作力量」(Women in Puppetry)為策展主軸，主要邀請以女性為主體的團隊前來參演。
經由駐紐約台北文化中心推薦，台灣飛人集社劇團在其間登台表演。演出劇目「初生」由飛人集社與法國劇團「東西社」聯合創作，以一種床邊故事的形式，溫柔地表達生命誕生的美好。「初生」是劇團作品「一睡一醒之間」三部曲中的首部曲，該系列分別扣合生命歷程中，初生、成長和死亡的三個主題。
劇團製作經理沈雪吟介紹，與很多人心目中的古典布袋戲等傳統劇種相比，現代偶戲的內含廣泛，表現形式也不僅限於「哄孩子入睡」。「初生」運用一台復古式投影機去做大量的光影呈現，同時以執頭偶和手套偶的形式呈現人物。
沈雪吟表示，「一睡一醒之間」系列2011年首演，曾登上歐洲和亞洲多國的舞台，獲得廣泛好評。本次前來紐約，是美洲地區的首次亮相，「深感榮幸」，希望把舞台上呈現出的夢幻般經驗分享給紐約觀眾。
本屆藝穗節以「女性在偶戲藝術中的創作力量」為主軸，聚焦女性主體團隊的創作能量，邀請多國表演者參與，呈現偶戲藝術的多元面貌。 飛人集社劇團帶來作品《初生》（La Naissance），這部作品由飛人集社與法國劇團「東西社」聯合創作，以床邊故事形式溫柔描繪生命誕生。 《初生》大量使用復古式投影機營造光影效果，並搭配執頭偶與手套偶來塑造人物，讓整體演出充滿夢幻感，也更貼近生命初生的意象。
精華 FAQ
本屆藝穗節以「女性在偶戲藝術中的創作力量」為主軸，聚焦女性主體團隊的創作能量，邀請多國表演者參與，呈現偶戲藝術的多元面貌。
飛人集社劇團帶來作品《初生》（La Naissance），這部作品由飛人集社與法國劇團「東西社」聯合創作，以床邊故事形式溫柔描繪生命誕生。
《初生》大量使用復古式投影機營造光影效果，並搭配執頭偶與手套偶來塑造人物，讓整體演出充滿夢幻感，也更貼近生命初生的意象。
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