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傳統鼓樂融合重金屬搖滾十鼓擊樂團紐約登台 9月12日慶雙十

記者戴慈慧／紐約報導
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主辦及協辦單位代表近日在法拉盛舉行記者會，宣布台灣十鼓擊樂團將於9月12日在皇后...
主辦及協辦單位代表近日在法拉盛舉行記者會，宣布台灣十鼓擊樂團將於9月12日在皇后社區大學登台，為大紐約地區雙十國慶系列活動揭開序幕。(主辦單位提供)

AI摘要

文章摘要整理：

為慶祝中華民國115年雙十國慶，十鼓擊樂團將在紐約登台，以傳統鼓樂融合重金屬搖滾展現台灣當代藝術，並為大紐約地區國慶活動揭幕。

為慶祝中華民國115年雙十國慶，台灣十鼓擊樂團將於9月12日(周六)晚間在皇后社區大學(QCC)表演藝術中心登台，以傳統鼓樂融合重金屬搖滾等跨界元素，為大紐約地區今年一系列國慶活動揭開序幕。主辦單位近日在法拉盛舉行記者會，介紹演出內容及後續國慶活動安排。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，此次演出不只是音樂表演，也呈現台灣當代表演藝術的不同面貌。她說，節目適合不同世代欣賞，也鼓勵僑胞邀請不同族裔友人參與，透過表演接觸台灣文化。

此次演出一大特色是跨界融合。十鼓除以台灣鼓樂為基礎，也將加入「十鼓跨界擊樂團」的重金屬元素，把傳統擊樂、西洋重金屬搖滾及歌唱結合，並搭配舞台燈光效果。主辦方表示，由於現場鼓聲及音樂效果較為強烈，整體呈現將有別於一般傳統鼓樂演出。

主辦方介紹，十鼓過去曾獲葛萊美獎、獨立音樂獎及台灣金曲獎等獎項提名。主辦方也希望此次演出除吸引熟悉台灣文化的僑胞，也能讓在美出生長大的第二、第三代接觸台灣近年的表演藝術。

輔仁大學大紐約地區校友會理事長林映君表示，這次演出將傳統文化與重金屬等現代元素結合，與一般人對傳統鼓樂的印象不同。她鼓勵僑胞帶下一代一同觀賞，藉此增加年輕一代對台灣文化的認識。

王怡如表示，十鼓演出也是今年大紐約地區雙十國慶系列活動的序幕。皇后區國慶升旗系列活動將於10月3日舉行，紐澤西僑界10月4日接續舉辦相關活動；10月10日則由紐約中華公所舉辦雙十國慶升旗、遊行及晚宴。今年10月10日適逢周六，預料將吸引更多民眾參與。

「2026台灣躍動」國慶文化訪問團活動由中華民國僑務委員會策畫，大紐約區台灣大專院校校友會聯合會主辦，輔仁大學大紐約地區校友會及新澤西北部華美聯誼會等參與籌辦、協辦。

演出9月12日(周六)晚7時舉行，活動採建議捐助方式索票，建議金額為20元、50元、80元及100元，可至紐約華僑文教服務中心及台灣會館索票。

精華 FAQ

  • 演出將於9月12日周六晚間7時，在皇后社區大學(QCC)表演藝術中心登台舉行，並以建議捐助方式索票，供僑界與一般民眾參與。

  • 最大特色是跨界融合，十鼓以台灣傳統鼓樂為基礎，加入重金屬搖滾、歌唱與舞台燈光效果，整體聲光張力強烈，風格有別於一般傳統擊樂演出。

  • 十鼓演出是今年大紐約地區雙十國慶系列活動的序幕，後續還有10月3日皇后區升旗、10月4日紐澤西活動，以及10月10日升旗、遊行與晚宴。

中華民國 法拉盛

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