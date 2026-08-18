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布碌崙華社首辦 雙喜藝術節周六登場 跨文化交流

記者馬璿／紐約報導
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「雙喜藝術節」(Double Happiness Art Festival)，將於8月22日(周六)在8大道的布碌崙紐約華人活動中心舉行。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙華社首屆雙喜藝術節將於8月22日在8大道舉行，以藝術市集和夜間音樂派對串聯不同族裔，推動社區文化交流。

布碌崙(布魯克林)藝廊「A Space Gallery」與華社藝術家主辦的首屆「雙喜藝術節」(Double Happiness Art Festival)，將於8月22日(周六)在8大道的布碌崙紐約華人活動中心舉行，不僅為布碌崙華社首次舉辦此類結合藝術市集與夜間音樂派對的大型活動，也盼透過吸引不同族裔藝術家、創作者與觀眾齊聚一堂，跨越社區之間的語言與文化藩籬。

當日活動分為日、夜兩個場次，白天的下午2時至晚間8時為「藝術市集」，將匯聚來自紐約各文化背景的插畫師、視覺藝術家、手工藝創作者、設計師與獨立出版人，現場展示並販售原創作品、版畫、獨立出版物與手工藝品。而到晚間9時至次日凌晨2時，現場則將搖身一變化身為「雙喜夜間派對」，邀請華人傳統音樂表演者、及亞裔DJ等不同形式的音樂人登場，從90年代亞洲流行音樂、經典華語金曲到復古舞廳文化中汲取靈感，打造跨文化的音樂體驗。

主辦方之一的藝術家施諫舫表示，選擇在紐約華人活動中心舉辦，是希望借助這處長期服務本地居民、承載舞蹈與節慶記憶的空間，讓珍貴的文化記憶得以延續，同時吸引更多年輕世代與不同族裔的紐約市民走進華人社區，促進跨文化交流。

藝廊主理人李相龍也表示，平時藝廊展出的多為外族裔藝術家的作品，此次能透過東西方合併的形式讓不同族群產生碰撞，相信將讓外界更加理解華人文化的精髓。

布碌崙紐約華人活動中心負責人蔣Sunny平時將場地開放給傳統舞課程與演出使用，他表示，能將空間轉化成人與人之間溝通、對話的場域，將為社區的文藝發展帶來開創性的變化，也期許未來能看見更多對華社好奇的人走入8大道。

當日活動地址將在8大道62街641號的活動中心舉行，市集為免費開放，夜間派對則是需提前至活動頁面luma.com/term5coa購買15元門票。主辦方透露，希望能以本屆藝術節為起點，逐步發展為定期舉辦、扎根華人社區的長期文化品牌。

精華 FAQ

  • 活動將於8月22日周六在8大道62街641號的布碌崙紐約華人活動中心舉行，分為白天藝術市集與夜間音樂派對兩個場次，結合展售、表演與社交交流。

  • 下午2時至晚間8時的市集，將有插畫師、視覺藝術家、手工藝創作者、設計師與獨立出版人展售作品；晚間9時至次日凌晨2時則有華人傳統音樂與亞裔DJ演出。

  • 主辦方希望透過在華人活動中心辦活動，延續社區文化記憶，吸引年輕世代與不同族裔民眾走入華社，促成跨文化對話，並發展成長期文化品牌。

布碌崙 布魯克林

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