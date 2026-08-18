探索身分印記 華人藝術家群展「力之痕」 曼哈頓免費開放
紐約亞洲設計周主辦的「力之痕」在曼哈頓展出，透過11名藝術家作品探討力與印記、亞裔身分及移民在美國社會留下的痕跡。
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紐約亞洲設計周主辦的「力之痕」在曼哈頓展出，透過11名藝術家作品探討力與印記、亞裔身分及移民在美國社會留下的痕跡。
由紐約亞洲設計周主辦的華人藝術家群展「力之痕」(Traces of Force)目前正在曼哈頓456藝廊展出，展覽將持續至21日(周五)。
本次展覽共有11名參展者，分別帶來九組作品，包括家居設計、攝影、繪畫、建築材料組合裝置等形式。策展人金立晗介紹，參展作品透過全球徵集的方式遴選而來，徵集時僅提供「力之痕」這一主題，而具體的藝術形式、呈現方式以及內涵闡釋不限，由藝術家自主決定他們所希望表達的內容，同時也期望創作能體現出亞裔自身的身分特質。最終，在超過30名的報名者中，選出了九組作品。
金立晗說，「力之痕」的字面意思可以理解為：事物在存在與運動的過程中，與周邊的事物或引力場發生互動關係，這種關係可以體現為彎曲、斷裂、燃燒、沈積或抵抗等，而「痕」則是這種互動留下的印記。
比如，在家居設計師富潤炘的3D列印作品中，他與市場主流反其道而行，有意突出列印材料的層紋堆疊效果，以體現「這是科技局限性帶來的一種結果，但它是美的，並不醜」。而身為建築師的金立晗自己帶來的作品，也是將一組看似毫無章法的建築材料堆疊在一起，但裝置背後的照片則顯示，這些材料如果按照一種精心設計的樣式有序疊加，便是一個音樂廳的樣貌。
在談到提出「力之痕」這一主題的初衷時，金立晗表示，「力」不僅代表物理世界的運動規律，也能延伸到人與社會的關係，「每一個亞裔移民的存在，都會讓自己在美國的社會空間中留下屬於自己的痕跡」。而這一隱喻又正與主辦方紐約亞洲設計周的使命相互契合，該機構旨在幫助亞裔從業者擺脫「缺乏創意」的刻板印象，更好地在紐約這個世界級的舞台上展示自己。
「力之痕」展覽時間從即日起至8月21日，展覽地址為曼哈頓百老匯大道456號3層。公眾可免費參觀，開放時間為每周一至五下午1時至5時。
展覽正在曼哈頓百老匯大道456號3層的456藝廊舉行，展期持續至8月21日。主辦方表示公眾可免費入場參觀，開放時間為每周一至五下午1時至5時。 本次展覽共有11名參展者，帶來9組作品，形式涵蓋家居設計、攝影、繪畫，以及建築材料組合裝置等。策展單位希望作品在形式上自由發揮，同時回應「力之痕」主題。 金立晗指出，「力」可理解為物理運動及人與社會關係中的作用，而「痕」是互動留下的印記；主題也希望亞裔移民在美國留下自身痕跡，並打破外界對亞裔缺乏創意的刻板印象。
精華 FAQ
展覽正在曼哈頓百老匯大道456號3層的456藝廊舉行，展期持續至8月21日。主辦方表示公眾可免費入場參觀，開放時間為每周一至五下午1時至5時。
本次展覽共有11名參展者，帶來9組作品，形式涵蓋家居設計、攝影、繪畫，以及建築材料組合裝置等。策展單位希望作品在形式上自由發揮，同時回應「力之痕」主題。
金立晗指出，「力」可理解為物理運動及人與社會關係中的作用，而「痕」是互動留下的印記；主題也希望亞裔移民在美國留下自身痕跡，並打破外界對亞裔缺乏創意的刻板印象。
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