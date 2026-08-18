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紐約生存手冊／TSA要求在機場刷臉 旅客可說「不」

編譯周靜芝／綜合報導
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圖為巴爾的摩機場的ICE探員和TSA人員一起執法。(路透)
圖為巴爾的摩機場的ICE探員和TSA人員一起執法。(路透)

夏季尚未結束，如果即將搭飛機展開下一趟假期，在前往機場前，務必留意運輸安全管理局(TSA)的規定，並確認應攜帶哪些身分證明文件。今日美國(USA Today)報導，TSA正測試將人臉辨識技術納入身分驗證流程；但這項技術究竟如何運作？旅客能否選擇不參與此流程？以下是需要了解的內容。

•TSA正擴大應用人臉辨識技術

TSA正將其人臉比對技術推廣至全美各機場，參與此計畫的機場都將採用這項新技術。運作方式為，TSA的人臉比對技術會將旅客在安檢站即時拍攝的照片，與身分證件上的照片進行比對，以確認站在安檢人員面前的人與所出示的身分證件相符。

由於系統尚處於測試階段，因此並非總是萬無一失，若人臉比對失敗，TSA人員將進行標準手動身分證件核對。

•可以選擇不參與TSA的人臉比對嗎？

答案是「可以」，旅客可以選擇不參與TSA的人臉比對技術。旅客的相關權利，包括選擇不接受人臉掃描。

TSA官網說明，旅客在出示實體身分證件或護照接受安檢時，可「自願」同意使用臉部進行身分驗證；因此，若選擇不使用這項臉部比對技術，並不會造成任何延誤。

不過，若選擇使用這項新的臉部比對技術，在成功完成身分驗證後，該張照片將立即被刪除。

•務必攜帶受認可的身分證件

若沒有「Real ID」，以下是一些可向TSA出示的備用身分證件，以避免支付45元罰款。

其他受認可的身分證件包括：美國護照、美國護照卡、外國護照、綠卡、過境卡；臨時駕照不適用於國內旅行。

精華 FAQ

  • TSA會在安檢站即時拍攝旅客照片，並與身分證件或護照上的照片進行比對，以確認本人與證件相符；若系統比對失敗，則改由人員進行標準手動核對。

  • 可以。TSA表示旅客可自願同意以臉部進行身分驗證，若選擇不使用這項技術，不會因此造成延誤，也能直接以實體證件接受一般安檢流程。

  • 若沒有Real ID，仍可使用美國護照、美國護照卡、外國護照、綠卡或過境卡等受認可證件；若僅持臨時駕照，則不適用於國內旅行。

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