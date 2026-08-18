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紐約余風采堂 30學子獲頒獎學金

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紐約余風采堂於日前在堂所二樓大廳舉辦2026年獎學金頒獎典禮。(紐約余風采堂提供...
紐約余風采堂於日前在堂所二樓大廳舉辦2026年獎學金頒獎典禮。(紐約余風采堂提供／攝影蘇群娟)

紐約余風采堂於日前在堂所二樓大廳舉辦2026年獎學金頒獎典禮，30位符合條件的余氏學子在家長陪同下到場領獎，現場溫馨熱鬧，洋溢著歡樂氛圍。

依照慣例，余風采堂本次獎學金設置特別大獎、大學組、初中組、小學組及中文組，各組分別有不同額度獎金。余風采堂表示，這項獎學金既能激勵學子勤勉讀書，爭創佳績，也能幫助年輕一代從小加深對余氏宗族的認知。典禮由總顧問余鋼深擔任主持人，主席余伯禧、美東總長余應昌及副主席余乾源先後致辭，向獲獎學子致以熱烈祝賀，同時介紹余氏先祖事跡與風采堂發展概況，增強了後輩對宗族的認同感與作為余氏子弟的自豪感。

在頒獎儀儀式中，除上述幾位負責人外，該堂元老余景新、余宏基，顧問余典榮、余錦韶、余耀威、余長安，分別為獲獎學生頒獎，社區領袖余炳文致詞對學子們表示祝賀。

本次獎學金大獎得主余家華成績特別優秀，SAT考試得1600滿分成績，獲得三個獎勵。他也作為學生代表發言，感謝家人的關懷支持，也表示通過此次領獎加深了對風采堂的瞭解，未來會再接再厲、刻苦求學，力爭更優異的成績。

每位獲獎學子都滿懷喜悅，與頒獎的堂所主席、元老及顧問合影留念。

精華 FAQ

  • 這次共有30位符合條件的余氏學子獲頒獎學金，並在家長陪同下到場領獎。典禮現場氣氛溫馨熱鬧，也展現堂所對後輩教育的重視。

  • 獎學金分為特別大獎、大學組、初中組、小學組及中文組，各組獎金額度不同。堂方表示，目的在於鼓勵學子勤奮求學、爭取佳績，同時加深年輕一代對余氏宗族的認識。

  • 余家華以SAT 1600滿分成績獲得大獎，並拿到3項獎勵。他作為學生代表致詞，感謝家人支持，也表示透過領獎加深了對風采堂的了解，未來會更努力求學。

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