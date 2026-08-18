北美華埠戒菸日 9月14日免費健康篩查、雙語社區教育

美洲中華醫學會將於9月14日(周一)在曼哈頓中華公所舉辦第十屆「北美華埠戒菸日」活動。(記者許君達／攝影)

美洲中華醫學會(CAMS)宣布，定於今年9月14日(周一)在曼哈頓華埠的紐約中華公所舉辦第十屆「北美華埠戒菸日」，活動內容包括免費健康篩查、雙語社區教育、戒菸資源等。活動免費開放，歡迎社區居民參與。

「北美華埠戒菸日」是一個由全美各地華人社區聯合參與的系列活動，成立於2016年，至今已有十年歷史。本年度紐約活動的主題為「關懷由心健康同行」，將配合聯邦衛生機構發布的最新指引，向社區居民宣講吸菸對於肺部健康、癌症 風險、心腦血管、口腔健康等方面的影響，並由醫療專業人士和學界專家主導，開展互動式戒菸工作坊，從行為學和情感因素上發掘菸草成癮的根源及應對方式。

9月14日的活動將為參與者免費提供肺癌、肺結核等呼吸道疾病的早期篩查，並配以個人健康諮詢服務，為參與者定製健康建議。紐約大學 專家則會帶來「滾動式微課堂」，帶領參與者探討自身菸癮的成因，以及「明知吸菸有害卻仍難以戒除」的障礙所在，使戒菸具備心理學專業資源的支持，不再僅依靠自身意志力去完成。

活動時間為9月14日上午11時至下午3時，地址曼哈頓華埠勿街(Mott St)62號中華公所地下一層。免費開放、無需提前預約。