大紐約區海外台灣人筆會年會 3場講座「內外兼修」

大紐約區海外台灣人筆會2026年會主辦者與主講人。左起：陳孟松、黃再添、李志強、李清澤。(記者高雲兒／攝影)

大紐約區海外台灣人筆會日前在華僑文教中心舉辦2026年會，以「內外兼修」為主題、「行動與身心的探索」為副題，吸引上百人參加，其中不少與會者從外州專程前來。年會安排三場專題演講，由駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強 、黃再添及李清澤分別從台美關係、行動思維及身心靈健康等面向，分享對個人成長與實踐的觀察。

大紐約區海外台灣人筆會會長陳孟松表示，在快速變遷的時代，除了專業能力與工作成果，身心平衡與自我成長也愈來愈受到重視，因此今年以「內外兼修」為主軸，希望從外在的實踐與挑戰出發，進一步探索內在覺察與沉澱，讓參與者在交流中重新認識自己、激發潛能。

首場演講由李志強大使以「對美國來講，台灣為什麼重要」為題，從國際局勢及台美關係切入，探討台灣對美國的重要性，也帶領與會者從國際環境重新思考台灣所處的位置與角色。

下午第二場演講由黃再添以「我的行動邏輯」為題，分享自身在工作及人生中的思考與實踐經驗，探討如何將想法轉化為具體行動，以及面對選擇與挑戰時，如何建立自己的判斷方式並持續向前。

李清澤隨後主講「氣(能量)與身心靈健康：李氏模式」，從身心健康角度分享其對「氣」、能量與身心靈健康之間關係的理解與實踐，並探討如何從日常生活出發，增進對自身身心狀態的覺察，尋求內在平衡。

三場演講內容橫跨國際局勢、個人行動力及身心健康，也呼應此次年會「內外兼修」的主題。除專題分享外，活動並安排多次交流與討論時間，讓來自紐約及外州的與會者交換經驗與觀點。

陳孟松表示，筆會希望透過一年一度的聚會，讓會員及與會者不只是聆聽演講，也能在學習、對話與反思中拓展視野，從外在行動到內在身心，尋找持續成長的動力。

大紐約區海外台灣人筆會日前在華僑文教中心舉辦2026年會，以「內外兼修」為主題、「行動與身心的探索」為副題，吸引上百人參加。(記者高雲兒／攝影)