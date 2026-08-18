皇后區非營利組織網路串聯逾500機構 助中小型團體募資拓合作

「皇后區非營利組織網路」旨在建立一個整合資訊及資源的平台；目前已有逾500個本地非營利機構加入。(取自皇后區非營利組織網路官網)

皇后區 不少中小型非營利機構受限於人力、資金及資訊來源，往往難以接觸政府補助、企業贊助或其他合作夥伴。皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)於2021年成立「皇后區非營利組織網路」(Queens Nonprofit Network)，希望建立一個整合資訊及資源的平台；目前已有逾500個本地非營利機構加入，成員透過微型補助、基金會獎助、企業贊助等管道，累計取得逾100萬元公私部門資金。

「皇后區非營利組織網路」成員之一、器官與組織捐贈非營利機構LiveOnNY公共事務經理邊令晶(Elizabeth Bian)表示，該網絡對小型非營利機構尤其有價值，一方面，可以取得補助、培訓及政府項目等資訊，另一方面則讓原本彼此不熟悉的組織建立聯繫，「很多比較成熟的非營利機構本身資源已經很豐富，但對小的或是剛起步的機構來說，這樣的支持就比較重要」。

邊令晶說，非營利組織網大致每月舉辦一次會議，每次設定不同主題並邀請講者，成員可依自身需要選擇參加。近期分享的資訊，包括反對女性暴力相關會議，以及高中同等學歷考試(GED)與英語為第二語言(ESOL)課程等資源，對從事家庭暴力防治、就業培訓或移民服務的機構而言，這些資訊都可能成為新的服務或合作機會。

非營利組織網也建立成員名錄(directory)，讓參與者了解其他機構所服務的社區及領域。邊令晶表示，對非營利機構來說，這不只是「知道另外一個組織的名字」，而是可能進一步形成講座、工作坊、外展活動甚至長期合作，「你看到對方服務的群體正好也是你希望接觸的人群，就可以進一步洽談，看看能否一起舉辦講座、工作坊或設攤宣傳活動」。

LiveOnNY本身便透過組織網建立了新的合作。在今年春季舉辦的線下聯誼交流會(Queens Nonprofit Social Mixer)中，LiveOnNY為活動贊助者之一，並邀請一個腎臟移植受贈者家庭分享經歷，受贈者的母親還以相關經驗創作兒童讀物。活動後，部分服務青少年的組織主動與其聯絡，希望邀請該家庭分享故事；另一個名為「攜手抗癌」(We Fight Cancer Together Inc.)的組織，也邀請LiveOnNY參加其9月舉辦的癌症相關活動。

除了機構間的連結，資金資訊也是該組織網的重要功能。邊令晶說，許多非營利機構相當依賴政府、基金會及其他機構提供的經費，網絡不時邀請相關人士介紹不同的補助及資助機會，讓參與者更容易知道「有哪些錢可以申請、有哪些資源可以找」。

她指出，對規模較小、主要服務移民社區的組織而言，建立這類廣泛網路尤其重要。大型華人非營利機構通常已有較成熟的募款及服務體系，但新成立或規模較小的團體，往往首先就面臨「不知道從哪裡開始」、缺乏資金，以及難以長期維持運作等問題；不同發展階段的機構，所需要的資源也並不相同。

「做一個非營利機構其實是滿艱難的一件事情。」邊令晶說，非營利組織不像營利企業可透過銷售產品直接取得收入，因此要長期生存，很大程度取決於能否建立募資渠道和合作網絡。她認為，一個機構除了首先要清楚自身使命及希望服務的人群，也必須有長期、可持續的發展目標，「小的非營利有時做兩年就做不下去了，如果有比較長期的目標，才可能慢慢成長起來」。

除了平時的線上活動，皇后區長辦公室每年亦舉辦皇后區非營利組織大會(Queens Nonprofit Conference)，讓不同非營利組織與潛在資助方、贊助商直接交流。有意加入「皇后區非營利組織網路」的非營利機構，可透過皇后區長辦公室網站填寫申請表加入：https://shorturl.at/Xw5OB。

「皇后區非營利組織網路」旨在建立一個整合資訊及資源的平台；目前已有逾500個本地非營利機構加入。(邊令晶提供)