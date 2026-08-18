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珊迪颶風受創勉強運轉13年 美鐵東河2號隧道大修啟用

記者許君達／紐約報導
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珊迪颶風導致海水灌入東河1號及2號隧道後，水毀加之殘留鹽份的持續性腐蝕，令這座百...
珊迪颶風導致海水灌入東河1號及2號隧道後，水毀加之殘留鹽份的持續性腐蝕，令這座百年隧道本已年久失修的基礎設施再遭重創。圖為重建工程開工初期隧道內的樣貌。(Amtrak提供)

由美鐵(Amtrak)擁有的紐約東河2號隧道(ERT)在完成翻新工程後，17日重新啟用。這條擁有116年歷史的隧道2012年遭遇珊迪颶風重創，此後又勉強運轉了13年。美鐵代理主席赫爾曼(Byl Herrmann)表示，翻新工程以「讓隧道再服役100年」的標準執行，預計2027年底前完成1號隧道的翻新。

統稱為「東河隧道」的過海鐵路設施由並行的四條單線隧道構成，現由美鐵、長島鐵路(LIRR)和新澤西運輸局(NJ Transit)三家運營商共同使用，每日通行約450班列車，是整個西半球最繁忙的客運鐵路隧道之一。該隧道群1910年投入使用，2012年珊迪颶風襲擊紐約時，靠南側的1號和2號兩條隧道被海水灌入，水退後高濃度鹽份殘留在建築結構中，導致土建部分出現永久性損傷，此後只能在維持通行的情況下持續小修小補。

2025年5月，損傷最嚴重的2號隧道被臨時封閉，開始全面翻修。美鐵表示，翻修工程幾乎將原有隧道拆掉重建了一遍，共更換了超過2萬4000呎的軌道、8000噸的道砟、8000根軌枕，並重建了2萬立方碼的混凝土承重牆。此外，隧道內的供電、通訊、排水等配套系統也都完成了徹底的更新。在2號隧道完工後，與之平行的1號隧道亦將按照同等標準進行翻新重建，預計今年秋季開工，明年年底前完工。

除東河隧道外，紐約賓州車站(Penn Station)的翻新重建工程也預計明年開工，而從西側出入曼哈頓的哈德遜河隧道工程也已開工。根據計畫，未來全新的賓州車站將重建地面出入口並升級地下候車區域，而堪稱交通天塹的哈德遜河下方則將新增兩條鐵路隧道、然後將同樣遭受珊迪颶風重創的現有雙線隧道翻新重建。全部完工後，東北走廊鐵路出入紐約的路段通行能力將至少提升一倍，不過根據現有工期計算，哈德遜河隧道新建和重建工程至少要到2040年才能全部完成。

美鐵表示，翻新工程以「百年工程」的標準執行，幾乎將隧道內的設施全部拆除新建了一遍...
美鐵表示，翻新工程以「百年工程」的標準執行，幾乎將隧道內的設施全部拆除新建了一遍。圖為新土建工程完工後隧道內的樣貌。(Amtrak提供)

精華 FAQ

  • 因2012年珊迪颶風時隧道遭海水灌入，鹽分殘留造成土建結構永久性損傷，之後只能勉強維持通行並反覆小修小補，因此必須全面翻新。

  • 工程幾乎等同重建，包含更換超過2萬4000呎軌道、8000噸道砟、8000根軌枕，並重建2萬立方碼混凝土承重牆，同步更新供電、通訊與排水系統。

  • 2號隧道完工後，1號隧道將在今年秋季開工、明年年底前完工；此外賓州車站明年也要重建，哈德遜河下方還會新增2條隧道，提升東北走廊通行能力。

颶風 長島鐵路 LIRR

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