艾姆赫斯特公寓修繕近兩月 仍有273項違規

皇后區艾姆赫斯特Case街41-25號公寓樓目前仍有273項未解決住房違規。(取自Google Maps)

皇后區 艾姆赫斯特一棟公寓樓今年6月因長期存在黴菌、鼠患及設施損壞等問題，被法院要求房東A&E Realty限期修繕；但近兩個月過去，住戶表示，不少問題至今仍未解決，部分維修更只是暫時補救。目前該樓仍有273項未處理的住房違規，房東則獲准將修繕期限延至10月初。

這棟公寓位於Case街41-25號。住戶今年6月將房東告上皇后區房屋法院，當時大樓已累積超過300項市房屋保護和開發局(HPD)違規，包括黴菌、鼠患、門鎖及煙霧警報器故障等問題。

代表住戶的皇后區法律服務處(Queens Legal Services NYC)表示，法院介入後，大樓部分問題已有改善，包括長期損壞的前門門鎖已修復；但不少住戶家中的黴菌、破損磁磚及牆壁、天花板破洞仍未處理。

住戶並質疑部分工程只是「治標不治本」。法律服務處人員表示，管理方有時只是重新粉刷發霉或破損的牆面；一名住戶廁所上方曾出現大洞，碎屑不斷掉落，管理方超過一周後才處理，最初甚至僅以紙板將洞口遮住。也有住戶為等待工人上門維修而請假，最後卻無人出現。

根據HPD資料，該樓目前仍有273項未解決違規。住房法院法官本周要求HPD進一步檢查先前沒有違規紀錄的公寓單位；A&E目前有至10月初完成修繕，案件預計10月5日再次開庭。

A&E則表示，單看HPD違規數量無法完整反映大樓狀況，部分違規有所重複，也有工程因無法進入住戶單位而延誤。公司稱，已在Case街這棟公寓投入470萬元，包括更新電力系統、更換窗戶及鍋爐，並完成約2000張維修工單。

A&E近來已多次因旗下公寓的居住環境及租務問題受到關注。今年1月，市府與A&E達成210萬元和解，要求公司改善分布於三個行政區14棟公寓的住房違規及住戶投訴，涉及約750名租客；當時住戶反映的問題包括床蝨、消防安全隱患及電梯故障等。