史島休班警察載三童 酒駕肇事逃逸被控多罪

史島市警在上州酒駕發生車禍，車上有三名兒童，遭逮捕控罪。(美聯社)

居住史泰登島 的一名休班市警近日被指在紐約上州 哈德遜河谷地區酒後駕車，發生撞車事故，當時車上還有三名兒童，所幸兒童沒有受傷。這名市警被控多項罪名。

8月5日大約晚10時29分，紐約州警局利文斯頓(Livingston)分局接獲哥倫比亞郡(Columbia County)911報警中心的調度，前往格林波特鎮(Town of Greenport)23號公路附近處理一起涉及一輛大眾汽車的交通事故，該車駕駛肇事逃逸。

當警方到達現場時，大眾汽車已不在現場，警員隨後在格林波特鎮31號郡道120號附近找到了一輛與描述相符的車輛。警方稱，該車輛車頭嚴重受損。該車駕駛被確認為來自紐約史島的38歲男子古列爾莫(Anthony N. Guglielmo)。

警方指控這名休班警員酒後駕車。警方稱，古列爾莫「表現出醉酒跡象」。州警通過調查確認，車禍發生時車內有三名兒童，分別為五歲、六歲及七歲。這三名孩子都沒有受傷。警方隨後還證實，古列爾莫是紐約市警察局(NYPD)的警員，事發時正處於休班狀態。

古列爾莫被州警拘留並送往利文斯頓州警分局接受處理，在這期間他拒絕接受酒精呼氣測試。三名孩子已被交由一名清醒的第三者照顧。

古列爾莫被控三項加重酒駕 罪(因車內有兒童，屬E級重罪)、三項危害兒童福利罪(A級輕罪)、一項醉酒駕駛罪(未分類輕罪)、一項魯莽駕駛罪(未分類輕罪)，他還被控違反多項車輛和交通法規。

古列爾莫在利文斯頓鎮法院出庭受審，並被無保釋放。他將於本月31日在格林波特鎮法院再次出庭。