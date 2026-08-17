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史島休班警察載三童 酒駕肇事逃逸被控多罪

記者胡聲橋╱紐約報導
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史島市警在上州酒駕發生車禍，車上有三名兒童，遭逮捕控罪。(美聯社)
史島市警在上州酒駕發生車禍，車上有三名兒童，遭逮捕控罪。(美聯社)

居住史泰登島的一名休班市警近日被指在紐約上州哈德遜河谷地區酒後駕車，發生撞車事故，當時車上還有三名兒童，所幸兒童沒有受傷。這名市警被控多項罪名。

8月5日大約晚10時29分，紐約州警局利文斯頓(Livingston)分局接獲哥倫比亞郡(Columbia County)911報警中心的調度，前往格林波特鎮(Town of Greenport)23號公路附近處理一起涉及一輛大眾汽車的交通事故，該車駕駛肇事逃逸。

當警方到達現場時，大眾汽車已不在現場，警員隨後在格林波特鎮31號郡道120號附近找到了一輛與描述相符的車輛。警方稱，該車輛車頭嚴重受損。該車駕駛被確認為來自紐約史島的38歲男子古列爾莫(Anthony N. Guglielmo)。

警方指控這名休班警員酒後駕車。警方稱，古列爾莫「表現出醉酒跡象」。州警通過調查確認，車禍發生時車內有三名兒童，分別為五歲、六歲及七歲。這三名孩子都沒有受傷。警方隨後還證實，古列爾莫是紐約市警察局(NYPD)的警員，事發時正處於休班狀態。

古列爾莫被州警拘留並送往利文斯頓州警分局接受處理，在這期間他拒絕接受酒精呼氣測試。三名孩子已被交由一名清醒的第三者照顧。

古列爾莫被控三項加重酒駕罪(因車內有兒童，屬E級重罪)、三項危害兒童福利罪(A級輕罪)、一項醉酒駕駛罪(未分類輕罪)、一項魯莽駕駛罪(未分類輕罪)，他還被控違反多項車輛和交通法規。

古列爾莫在利文斯頓鎮法院出庭受審，並被無保釋放。他將於本月31日在格林波特鎮法院再次出庭。

精華 FAQ

  • 涉事者是38歲、住在史泰登島的紐約市警察局休班警員古列爾莫（Anthony N. Guglielmo）。警方確認他在事發時並未值勤，且被指在酒後駕車後離開現場。

  • 警方調查指出，車禍發生時車內共有3名兒童，年齡分別為5歲、6歲及7歲。所幸3名孩子都沒有受傷，事後也被交由一名清醒的第三者照顧。

  • 他被控3項加重酒駕罪、3項危害兒童福利罪、1項醉酒駕駛罪、1項魯莽駕駛罪及多項交通違規，並拒絕接受呼氣酒測；他已出庭並無保釋釋放。

酒駕 史泰登島 紐約上州

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