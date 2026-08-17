皇后區長者 重啟免費接送就醫

非營利機構自強社區中心(Selfhelp Community Services)近日宣布，皇后區長者免費就醫交通計畫已自10日起重新啟動。(自強社區中心提供)

非營利機構自強社區中心(Selfhelp Community Services)近日宣布，皇后區 長者免費就醫交通計畫已自10日起重新啟動，為60歲以上居民提供往返醫療預約的免費接送服務。該計畫去年共提供約8300趟免費車程，今年獲紐約市 議會2027財年47萬9500元撥款支持，較上一財年增加3萬9000元。

自強社區中心行政總卡普蘭(Stuart C. Kaplan)表示，對患有慢性疾病或需要持續接受治療的長者而言，一趟可靠的就醫接送並不只是便利，而是維持健康與獨立生活的重要保障。市議會持續提供經費，可讓更多長者不必因交通費用或出行困難而錯過醫療預約。

而該計畫約十年前由小型試點開始，之後逐步擴大。自強社區中心指出，皇后區部分社區公共交通選擇有限，對行動不便的長者而言，前往醫院或診所並不容易；加上皇后區超過五分之三的長者為外國出生人口，部分人還面臨語言障礙，使用公共交通或叫車服務時更加困難。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、舒曼(Lynn Schulman)、黃友興(Phil Wong)及哈德森(Crystal Hudson)延續上一財年對計畫的支持，皇后區市議會代表團今年也新增撥款。

市議會副領袖黃敏儀表示，許多長者同時面臨行動及語言障礙，免費接送有助他們安心就醫。舒曼指出，交通不應成為長者取得醫療服務的門檻；黃哲倫表示，計畫可減輕固定收入長者的負擔。帕拉迪諾則表示，她在2027財年撥款逾13萬元支持長者交通服務。

自強社區中心表示，計畫與位於邱園(Kew Gardens)的汽車服務公司Four Ones合作，安排車輛接送長者往返醫療機構。皇后區60歲以上居民可致電(718)559-4352查詢及登記，服務將持續至相關經費用罄為止。