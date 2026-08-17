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美東華人學術年會 辦教育文化論壇

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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美東華人學術聯誼會(CAAPS)第51屆年會16日在皇后區法拉盛舉行，「教育與文...
美東華人學術聯誼會(CAAPS)第51屆年會16日在皇后區法拉盛舉行，「教育與文化」專題論壇從紐約托育制度、亞裔職場心理，到新聞的轉型，三名講者分別從公共政策、個人成長及自身職涯出發，探討面對既有制度及傳統「成功路徑」時，如何找到新的可能。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美東華人學術聯誼會(CAAPS)第51屆年會16日在皇后區法拉盛舉行，「教育與文化」專題論壇從紐約托育制度、亞裔職場心理，到新聞的轉型，三名講者分別從公共政策、個人成長及自身職涯出發，探討面對既有制度及傳統「成功路徑」時，如何找到新的可能。

華人策劃協會協調員李燁以「從曼達尼到全民托育：紐約市未來十年托育服務面臨的挑戰」為題指出，紐約市愈來愈重視托兒服務是好事，但目前政策較集中於幫助家長支付學費，也就是需求端(Demand Side)，真正決定整個產業能否生存的供給端(Supply Side)，卻仍存在大問題。

他表示，托兒機構高度分散、利潤低，又因部分業者相當依賴政府資源，加上從業者又以女性及移民為主，難以形成統一的發聲力量。他認為，若未來沒有建立穩定補助、提高教師待遇、改善營運環境並扶持家庭托兒所，即使政府增加家庭補貼，仍可能出現「有需求、沒供給」，「真正需要拯救的，不只是家長，而是整個托育生態。」

領導力及高階主管教練陳茜則從許多亞裔熟悉的成長模式出發。她將追逐社會公認成功道路的「黃金道路」、不斷挑剔自己的「內在批評者」，以及以能承受多少痛苦衡量自己是否足夠努力的「痛苦量表」，概括為三種曾經幫助人們生存及取得成就、日後卻也可能反過來限制自身選擇的策略。

她建議，與其全盤否定這些模式，更重要的是重新「改造」它們：重新定義屬於自己、建立一個更有同理心的「內在團隊」、並學會區分能夠促進成長的「有益的不適」與值得警覺的「危險疼痛」。

「紐約時報」圖表新聞記者顧涓分享的則是一條並非事先規畫好的職涯。她在灣區長大，自幼喜歡文學藝術，但身邊環境高度重視科技。進入布朗大學後，她一邊念真正感興趣的創意寫作，一邊將電腦科學視為一份職業「保險」。

大學期間，她曾到谷歌擔任軟體工程實習生，卻很快發現自己不喜歡科技大廠。之後，在紐約參加針對程式員的自我導向學習社群「Recurse Center」的經歷，更讓她意識到，懂程式不等於只能進科技大廠：從學校獲得的程式能力，也可以和她看待世界的方法、對社會問題的興趣以及寫作結合。她早期將青少年聊天紀錄與視覺設計結合的電子散文，也成為了她求職彭博新聞社時的一塊關鍵的敲門磚。

顧涓目前則在「紐約時報」以數據、圖表、地圖與報導解釋不同議題。她認為，新聞呈現技術仍會不斷變化，人工智慧(AI)雖愈來愈能協助執行技術性工作，但真正具有原創性的切入角度、故事構思及判斷，反而變得更加重要。

今年年會以「人工智慧時代推進學術專業知識」為主題，共安排23場專題演講，涵蓋人工智慧、醫療保健、教育文化、城市規畫、科技創新及可信任AI等領域；「教育與文化」論壇由皇后學院教授石文珊召集，為當日多場分論壇之一。

精華 FAQ

  • 論壇從紐約托育制度、亞裔成長中的自我限制模式，以及新聞工作如何因AI而轉型等面向切入，探討個人與制度在變動時代中如何找到新的可能。

  • 李燁認為現行政策多著重補貼家長的需求端，但真正決定托育產業能否存續的是供給端，包括穩定補助、提高教師待遇、改善營運環境與扶持家庭托兒所。

  • 顧涓從創意寫作與程式背景出發，透過非典型路徑進入新聞業。她指出AI可協助技術性工作，但真正重要的是原創切入、故事構思與判斷能力。

華人 曼達尼 皇后區

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