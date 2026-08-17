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市議員莊文怡推兩提案 籲全免長者房產稅

記者馬璿╱紐約報導
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市議員莊文怡為市議會的老齡委員會主席，她在近日提出兩項長者友善提案。(莊文怡辦公...
市議員莊文怡為市議會的老齡委員會主席，她在近日提出兩項長者友善提案。(莊文怡辦公室提供)。

紐約市議會老齡委員會主席(Committee on Aging)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)日前分別針對房地產稅減免，及市府宣傳管道不足的問題，在市議會提出兩項聚焦長者福祉提案，包括呼籲長者房地產稅全免，及要求市府機構使用長者常用的微信等資訊平台，推廣市府服務。

其中，莊文怡提出的610號決議，旨在協助長者保住家園、安老在宅，讓符合「長者屋主免稅優惠」(Senior Citizen Homeowners' Exemption，簡稱SCHE)資格者，可全額免繳房地產稅。目前，紐約市長者屋主即使已獲得SCHE最高優惠，仍須繳納50%的房地產稅，然而許多長者依賴固定收入維生，收入成長速度往往追不上不斷攀升的房產稅負擔。

紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)曾警告，若提供給長者的減稅優惠未能跟上不斷成長的長者人口，恐使他們因無力負擔而被迫遷離家園。根據統計，2023年紐約市有18.4%的長者生活在貧窮線以下，約25萬名65歲以上的紐約客生活在貧窮線下，且近6成長者完全沒有任何退休收入。

「州法已授權特定屋主，包括重度殘障退伍軍人，可享房地產稅全額豁免，長者也應獲得類似的待遇。」莊文怡表示。

莊文怡也提出第1019號提案，要求市府機構研究不同族裔背景長者最常使用的資訊平台，並依研究結果制定相應的宣傳計畫。提案內容指出，市府機構包括紐約市老人局，目前透過多種平台與長者聯繫，但對於不同背景長者實際使用哪些平台、是否仰賴市府尚未觸及的管道，掌握的資訊仍相當有限。

莊文怡舉例，許多華裔長者慣用微信獲取資訊，但市府機構目前並未在該平台上推廣相關服務。此外，仍有不少長者完全不使用數位平台，市府需要更多數據，才能了解他們依賴哪些非數位管道獲取資訊。她強調，若要確保不同背景長者都能公平獲得市政服務，宣傳管道必須貼近長者實際使用的平台。

該提案要求市府機構進行研究，了解不同背景與特徵的長者所仰賴的資訊管道，並依研究結果制定計畫，調整市政服務的推廣地點與方式。

精華 FAQ

  • 她希望符合「長者屋主免稅優惠」資格的長者，能進一步獲得房地產稅全額豁免，減輕固定收入下的居住負擔，協助長者保住家園並安老在宅。

  • 即使長者已享有SCHE最高優惠，仍須繳納50%的房地產稅；許多長者依賴退休或固定收入，收入成長常追不上稅負上升，因此更容易陷入負擔困境。

  • 因為不同族裔與背景的長者接收資訊方式不同，市府目前掌握有限；提案希望先了解長者常用平台，再依結果規劃宣傳，讓更多人能公平取得市政服務。

房地產 紐約市 莊文怡

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