紐約堵車費開徵以來空汙未改善 首份相關報告點名汙染源

紐約市衛生局發布的報告指出，曼哈頓堵車費開徵一年來，收費區內的空氣品質並未因此而改善。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達╱攝影)

紐約市衛生局近日發布的一則調查報告顯示，曼哈頓 中心商務區徵收堵車費 的政策並未能改善區域內及周邊的空氣品質，這一結果與反對者在堵車費政策落地前的預測相吻合。這份報告是堵車費政策落地以來，首份針對該政策與區域空汙相關性的研究結果。

曼哈頓60街以南區域從2025年1月4日開始徵收堵車費，駛入區域內的普通小型車輛每日需繳納2.25至9元不等的費用，非紐約州E-ZPass用戶的帳單金額更高。支持者主張此舉有利於勸阻部分自駕者進入曼哈頓中下城壅堵最嚴重區域，並減少因交通壅堵而產生的空氣汙染。

市衛生局委託的研究團隊在持續追蹤了堵車費政策落地前後兩年之內的空汙數據、並排除野火煙霧以及空氣品質總體改善的大趨勢等干擾因素後，得出的結論卻並未支持「堵車費有助減少空汙」的論調。

報告採納了四種主要空氣汙染物的數值變化趨勢，在曼哈頓收費區內的12個檢測站點2024年和2025年錄得PM2.5微粒平均濃度下降1.2%、二氧化氮濃度下降1.4%、一氧化氮濃度下降9.6%、黑碳濃度下降15.9%。不過，雖然數字均有所下降，但根據計算模型，即使沒有堵車費的徵收，空氣品質的總體變化趨勢仍將呈現這一變化趨勢，有無堵車費帶來的結果差異小到不具備統計學價值。

報告除發現曼哈頓收費區內並未出現車輛減少、空汙減少的結果外，還發現包括布朗士和史泰登島在內的外部繞行路廊沿線也沒有出現車流增加和空汙顯著增加的趨勢。在六條主要繞行路廊中，橫貫布朗士快速路(Cross Bronx Expressway)和布碌崙-皇后區快速路(BQE)的總車流和貨車車流均有所下降，其他路廊的車流僅有微量增加。

市衛生局強調，該份報告僅證明堵車費與空汙情況改善並無明顯相關性，並不直接反映堵車費對曼哈頓交通量的影響。報告指出，雖然機動車排放在全美範圍內屬於空汙的最大來源，但紐約市的情況較為特殊，高密度的建築物才是最大的汙染物來源，車輛排放在紐約市總體PM2.5排放中占比14%、氮氧化物排放占比20%。而空汙實時監測也發現，紐約市內PM2.5濃度最高的時間段與交通量高峰並不完全重合。