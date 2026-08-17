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送長者蔬果 老人局將辦逾60場活動

記者劉梓祁╱紐約報導
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老人局五區將辦逾60場活動，免費向長者派2.4萬袋新鮮蔬果。(記者劉梓祁╱攝影)
老人局五區將辦逾60場活動，免費向長者派2.4萬袋新鮮蔬果。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市老人局(NYC Aging)近日宣布，於8月期間在五大行政區舉辦逾60場免費蔬果派發活動，向60歲及以上市民送出約2萬4000袋新鮮蔬果，以改善長者面對的糧食不足問題。

根據老人局公布的計畫，活動由市府資助，並與八個社區機構合作，每個參與機構每周預計派發約600袋蔬果。市府希望把新鮮水果和蔬菜直接送進長者居住的社區，減少交通、費用及行動不便等取用障礙。

合作機構包括華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)、Bay Ridge Center、Encore Community Services、Homecrest Community Services、Homecrest Community Services、Jewish Association Serving the Aging、Jewish Community Center of Staten Island、Korean Community Services，以及Mosholu Montefiore Community Center。

老人局表示，不少60歲以上市民依靠固定收入生活，近年食品價格上漲，加上糧食券(SNAP)和醫療補助(Medicaid)等援助計畫縮減，使部分長者更難穩定取得新鮮、營養食品；此次「快閃蔬果」計畫除派發食物，也讓參加者接觸老人局提供的其它服務。

皇后區活動地點包括位於149街38-24號的法拉盛長者中心(Flushing OAC)，將於8月24日及31日上午10時派發；位於海灘19街131號的遠洛克威(Far Rockaway)布魯克代爾莊(Brookdale Village)，則於8月18日、20日、25日及27日上午9時舉行活動。

布碌崙(布魯克林)的派發地點包括位於灣脊大道15號的灣脊長者中心(Bay Ridge OAC)，以及位於15大道6915號的班森賀長者中心(Bensonhurst OAC)。曼哈頓方面，位於華埠附近金街100號(100 Gold St.)的市政廳長者中心(City Hall OAC)，將於8月19日、21日、26日及28日下午1時派發新鮮蔬果。其餘場次分布於布朗士、曼哈頓及史泰登島多個長者中心和社區設施，整項計畫持續至8月31日

市老人局局長麥肯錫(Lisa Scott-McKenzie)表示，計畫將營養食品直接送到五區社區，不僅幫助數以千計長者取得健康食物，也讓他們連接老人局更廣泛的服務網絡。除此次活動外，老人局亦在全市逾300個長者中心提供集體膳食，並向不便外出的長者送餐。

活動時間可能調整，市府建議民眾出發前致電派發地點或Aging Connect查詢。Aging Connect電話為(212)AGING-NYC(244-6469)；完整活動時間及地址可查閱老人局官方公告，https://reurl.cc/vG7YWl。

精華 FAQ

  • 主要是把新鮮水果和蔬菜直接送到長者社區，減少交通、費用與行動不便造成的取得障礙，同時協助受食品價格上漲影響、較難穩定取得營養食物的60歲以上市民。

  • 老人局表示，8月期間將在五大行政區舉辦逾60場免費派發，預計送出約2萬4000袋新鮮蔬果，並由市府資助、結合8個社區機構共同執行。

  • 皇后區有法拉盛長者中心與遠洛克威Brookdale Village，布碌崙有Bay Ridge OAC與Bensonhurst OAC，曼哈頓有City Hall OAC；時間或地點可能調整，出發前可致電(212)AGING-NYC(244-6469)或查詢老人局公告。

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