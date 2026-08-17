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紐約市長曼達尼「全中文」宣傳短片 獲百萬讚

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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紐約市長曼達尼。(美聯社)
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日全程以中文拍攝短片，宣傳市府向高中生送出逾2000張免費百老匯門票。雖然他一開場便坦承「我不知道中文，可是我想試一下」，但一口頗為清晰的普通話迅速在網路引發討論，不少華人及亞裔網友稱讚他的發音和聲調，影片在Instagram發布不到一天，已獲逾百萬個讚。

「你好，我的名字是曼達尼(Mayor Zohran Mamdani)。我不知道中文，可是我想試一下。」曼達尼在約41秒的短片中開門見山說，隨後繼續以中文介紹：「紐約市政府將免費送出2000多張百老匯演出門票」，並提醒民眾在本月17日前上網了解抽籤方式，最後笑著以「演出現場見」收尾。

影片15日在市長官方Instagram及X帳號發布後迅速走紅。截至16日截稿前，Instagram貼文已有逾140萬個讚、約3萬7000多則留言；X則至少有逾800則回覆。不少懂中文的觀眾尤其注意到他的聲調，有中文網友表示，雖然語句節奏略顯生硬，「但發音其實很好，他真的很努力把每個聲調說出來」，也有的評論「市長這個中文真的可以啊」，有的則懷疑他使用了AI修音，「竟然連聲調和翹舌都有，不敢相信」，認為對一名並不會中文的市長而言，整段完成度已相當高。

這次宣傳的是市府與劇場發展基金會(Theatre Development Fund，TDF)推出的「給青少年的票」(Tickets for Teens)計畫，開放2026年秋季就讀紐約市九至12年級的學生參加，共提供約2100張免費門票，涵蓋「樂士浮生錄」(Buena Vista Social Club)、「紐約高地」(In the Heights)、「校園女生：非洲姊妹淘」(School Girls; Or, The African Mean Girls Play)、「怪奇物語：第一道暗影」(Stranger Things: The First Shadow)、「捉鬼小精灵」(The Lost Boys)、「大亨小傳」(The Great Gatsby)、「兩個陌生人(拎著蛋糕橫越紐約)」(Two Strangers (Carry a Cake Across New York)等七齣劇目。

學生可在市府網站on.nyc.gov/Broadway登記，並選出最想看的三齣劇；抽籤於17日(周一)上午10時截止，9月1日以電郵通知結果，中籤者可獲兩張門票。公校學生申請時須提供OSIS學生編號，非公校學生則可使用學校電郵地址。

即使沒有中籤，所有登記學生仍可免費獲得兩個月TDF會員資格，可購買通常僅20至40元的百老匯、外百老匯及其他表演門票，並免費或優惠進入包括法拉盛文藝中心、皇后區植物園、紐約科學館、MoMA PS1等文化機構。

曼達尼本人並不以會說中文著稱，影片中也直接表明「我不知道中文」。不過，以不同語言直接接觸移民選民一直是他的政治宣傳特色。早在2025年競選市長期間，其團隊就曾籌備包含普通話及廣東話的多語言影片，也曾與紐約唐人街住客協會下轄的社區倡議組織「CAAAV政聲」(CAAAV Voice)合作，以廣東話字幕向華埠選民宣傳租金凍結政策。此次上任後親自「挑戰」一整段普通話，也延續了他透過語言及社群媒體接觸紐約不同移民社區的做法。

市長曼達尼近日全程以中文拍攝短片，宣傳市府向高中生送出逾2000張免費百老匯門票...
市長曼達尼近日全程以中文拍攝短片，宣傳市府向高中生送出逾2000張免費百老匯門票。(截自Mamdani Instagram宣傳影片)

精華 FAQ

  • 短片主要宣傳市府與TDF合作的「給青少年的票」計畫，免費送出2000多張百老匯門票，讓紐約市9至12年級學生透過抽籤參加。

  • 影片發布不到1天就爆紅，Instagram貼文已累積逾140萬個讚、約3萬7000則留言，X平台也有逾800則回覆，華人網友多稱讚他的發音與聲調。

  • 學生可到市府網站登記並選3齣最想看的劇，抽籤於17日截止，9月1日通知結果；即使沒中籤，也能免費獲得2個月TDF會員資格。

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