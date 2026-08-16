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全美台灣同鄉聯誼會年會 百人出席聚焦團結

記者戴慈慧╱紐約報導
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全美台灣同鄉聯誼會第48屆年會籌備會主委黎潔瑋致詞表示，今年年會以「團結」為重要...
全美台灣同鄉聯誼會第48屆年會籌備會主委黎潔瑋致詞表示，今年年會以「團結」為重要主軸，希望凝聚全美僑界力量。(記者戴慈慧╱攝影)

全美台灣同鄉聯誼會第48屆年會15日在紐約甘迺迪機場TWA飯店舉行，今年以「團結自強．擴展視野．永續中華」為主題，約百人出席，多位歷屆會長及來自全美各地的分會代表齊聚。為期三天的年會從僑社凝聚出發，也將討論延伸至台美關係、兩岸局勢及國際情勢。

全美台灣同鄉聯誼會第48屆年會15日在紐約舉行，來自全美各地的分會代表、歷屆會長...
全美台灣同鄉聯誼會第48屆年會15日在紐約舉行，來自全美各地的分會代表、歷屆會長及與會嘉賓合影留念。(記者戴慈慧╱攝影)

年會籌備會主委黎潔瑋受訪表示，15日約有百人參與，其中包括十多位歷屆會長。看到許多久未見面的夥伴再次聚首，讓她相當感動。她說，今年以「團結」為重要主軸，希望與會者不只是談團結，更能從實際角度思考，僑界未來可以如何凝聚力量、共同合作。

中國國民黨駐美代表秦日新以台美關係及兩岸情勢為題發表專題演講。他認為，美中競爭持續升高，台灣在兩強互動中的角色也隨之改變，面對川普政府較具「交易型」色彩的外交政策，台灣應重新思考美方安全承諾及經貿政策可能帶來的影響。

他也以台積電赴美設廠為例，提醒台灣除了考量生產成本，更應注意工程人才長期赴美可能形成的「Brain Drain」。展望未來，他認為2027年中共政治時程、2028年台灣總統大選及同年美國總統大選接連到來，台海情勢值得密切關注。談到國民黨未來方向時，他則以「團結、團結、再團結」呼籲擴大年輕族群支持及在野合作。

除了秦日新的演講，今年年會也以多場論壇從不同角度討論台灣面對的國際環境。15日下午的鄉情座談以「最好的時代！最壞的時代？天堂！地獄！戰爭！和平？」為題，邀請楊實秋、彭文正及林文棟主講；隨後的外交論壇「從川習會看世界：美中互動下的全球挑戰」，則由翁履中、王維正等人主講，從美中互動延伸討論台灣處境。

當晚的「寶島之夜」則將年會從議題討論帶回僑界交流，除了舉行新舊任會長交接、介紹全美各地分會代表及安排表演外，前陸委會主委夏立言也受邀發表「從曼哈頓到兩岸：一個外交老兵的觀察與思索」專題演講，分享多年外交及兩岸工作經驗。

本屆年會14日先以彭文正「2028國民黨如何贏？」講座揭開序幕，今(16日)則舉行新一屆理事顧問會議，讓來自全美各地的僑界代表就未來會務交換意見，為三天年會收尾。

精華 FAQ

  • 本屆年會在紐約甘迺迪機場TWA飯店舉行，主題為「團結自強．擴展視野．永續中華」，約有100人出席，並有多位歷屆會長與全美各地分會代表參與。

  • 籌備會主委黎潔瑋表示，希望不只口頭談團結，而是思考僑界如何實際凝聚力量、共同合作；因此議題也延伸到台美關係、兩岸局勢、國際情勢與僑社發展。

  • 秦日新指出，美中競爭升高使台灣處境更複雜，並提醒台積電赴美設廠可能帶來Brain Drain；他也認為2027年與2028年的多項政治時程將使台海情勢更受關注。

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