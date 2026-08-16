台灣麥藍堤亞舞團紐約首演 以髮相連舞出共生

台灣麥藍堤亞舞團近日在紐約進行首演，以髮相連舞出共生。(麥藍堤亞Mailantia舞團提供)

台灣新生代當代舞團麥藍堤亞舞團(Mailantia Dance Company)參與第45屆紐約砲台舞蹈節(Battery Dance Festival)，帶來作品「共」(Mutual)的美國首演；四名女舞者節目中以八條黑色髮辮彼此相連，探索個體如何在群體束縛中保持自我、與他人共存。舞團13日晚完成首場演出後，14日上午又舉辦90分鐘工作坊，藝術總監賴耘琪表示，首次在紐約教學，希望參加者不只是學習動作，而是重新感受自己的身體。

砲台舞蹈節創辦於1982年，前身為下城舞蹈節(Downtown Dance Festival)，是紐約市 歷史最悠久的免費公共舞蹈節。今年活動於10日至16日在曼哈頓下城華格納二世公園(Robert F. Wagner, Jr. Park)舉行，邀集台灣、美國、巴西、西班牙及羅馬尼亞等地的舞者和團隊演出。

麥藍堤亞舞團由賴耘琪於2021年成立，「共」的創作可追溯至2016年，最初從雙人舞發展而來，靈感部分來自電影「阿凡達」中以頭髮連結彼此能量的概念。此次由賴耘琪率張芷瑄、詹佩瑄及葉安婷演出，舞者的髮辮彼此串連，既象徵生命、身分及精神延續，也形成實際的身體限制；每個人的方向、速度及力量，都會直接牽動其餘三人。

賴耘琪曾表示，自己從小便能感受到社會中的種種框架，因此作品關注人在無法完全離開群體的情況下，如何仍保有自我。舞者在作品中不斷調整、適應及支撐彼此，嘗試在不傷害自己及他人的前提下，尋找個體與群體之間的平衡。該作品去年曾在法國外亞維儂藝術節(Festival OFF d'Avignon)連演約三周。

台灣麥藍堤亞舞團近日在紐約進行首演，以髮相連舞出共生。(麥藍堤亞Mailantia舞團提供)

14日上午的工作坊沒有教授「共」的固定舞步，而是以口頭提示引導參加者感受關節、脊椎、空間及地板之間的關係。賴耘琪表示，她希望分享太極的能量流動，以及身體與大自然及地面的連結，「我沒有教什麼動作，只是用引導的方式，讓他們以自己的理解吸收資訊，再消化到自己的身體裡。」

她指出，以往工作坊較多專業舞者參加，這些舞者反而需要花時間暫時放下既有技巧，重新聆聽身體；此次不少參加者只是單純喜歡跳舞，心態較為開放，也能更快進入感受身體的狀態。看到參加者「眼神亮亮的」，並分享各自感受到的變化，令她感受到不同背景的人透過身體建立連結。

工作坊現場也有舞蹈治療工作者參加。賴耘琪說，舞蹈對她而言一直是治療及抒發的出口，「跳舞即是生活。我不想用文字說出來的東西，可以用肢體去說；漂亮的是，別人不用透過文字，也可以感受到我想說什麼。」

談及13日晚的首演，她表示，最深刻的是能在面向紐約港的戶外舞台演出。現場原本有人走動及交談，但演出開始後，觀眾逐漸安靜下來，將注意力和能量送回舞台，「大家走來走去，可是在那個當下是寧靜的，這是最漂亮的。」

台灣麥藍堤亞舞團14日舉辦了一場為期90分鐘的工作坊。(麥藍堤亞Mailantia舞團提供)