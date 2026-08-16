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台灣音樂人登「百老匯在布萊恩公園」 將媽祖文化搬上舞台

記者許君達╱紐約報導
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第26屆「百老匯在布萊恩公園」系列活動正在曼哈頓舉辦，來自台灣的爵士音樂家徐崇育...
第26屆「百老匯在布萊恩公園」系列活動正在曼哈頓舉辦，來自台灣的爵士音樂家徐崇育(左三)與樂隊一道，奉上一支以媽祖繞境為主題的音樂表演。(記者許君達╱攝影)

台灣爵士音樂人徐崇育與樂團成員和紐約本地音樂人13日在曼哈頓登上「百老匯在布萊恩公園」(Broadway in Bryant Park)的舞台，在暖場表演中奉上一段以「媽祖繞境」為主題的融合樂曲，將台灣特色的媽祖文化搬上世界舞台。

「百老匯在布萊恩公園」是紐約久負盛名的夏季公共文化活動，至今已進行到第26屆。布萊恩公園的露天舞台上為觀眾免費奉上百老匯知名音樂劇的部分經典選段，讓紐約人不必花費高昂的價格購買門票，也能一窺百老匯的樣貌。除紐約市民外，「百老匯在布萊恩公園」亦出現在各種語言的旅行指南上，吸引全球遊客前來體驗。

徐崇育團隊分別由來自台灣和紐約本地的音樂人組成，在講述「台灣故事」的過程中，他們...
徐崇育團隊分別由來自台灣和紐約本地的音樂人組成，在講述「台灣故事」的過程中，他們將非洲和古巴音樂的元素融入其中。(記者許君達╱攝影)

徐崇育樂團本次與台灣觀光署駐紐約辦事處合作登上這座舞台，旨在幫助紐約觀眾更多認識台灣。演出以爵士風格的器樂表演為基礎，融合了非洲與古巴音樂元素，而表達的主體則是台灣的媽祖信仰、媽祖繞境的盛況，以體現台灣當代文化多元融合的樣貌。徐崇育曾在紐約學習爵士樂，本次除了自己的樂隊外，亦邀請了一些紐約本地的音樂人同台演出，而其中還有他曾經的老師。

徐崇育說，媽祖信仰體現了一種博大的愛，而在台灣，媽祖繞境時，人們普遍會極度熱情和歡愉。而爵士樂作為一種即興色彩濃重的音樂形式，又需要表演者對所表達的主題有深刻的了解和相互默契。而他在向鑽研古巴音樂的紐約師友介紹媽祖文化時，會告訴他們：其實它與古巴的天主教信仰和人們參與宗教活動時的熱情非常相似，有種精神上的相通性，如此一來，便很容易地打破了文化隔膜。

觀光署當日還在布萊恩公園的舞台外場擺開宣傳攤位，分享最新的台灣旅行資訊，並將台灣夜市上傳統的彈珠台遊戲搬到紐約，讓參與者在遊戲互動中更輕鬆愉快地了解台灣。觀光署紐約辦事處主任裝靜真介紹，他們本年度還首次與美國網路媒體iHeartMedia合作，在其旗下全球最大的播客(Podcast)平台上投放廣告，以鎖定Z世代和千禧世代，向他們提供更精準的文宣內容。

精華 FAQ

  • 他與台灣及紐約本地音樂人合作，在暖場演出中呈現以「媽祖繞境」為主題的融合樂曲，透過爵士器樂帶出台灣文化意象，讓國際觀眾看見台灣特色。

  • 徐崇育以爵士即興為基礎，融入非洲與古巴音樂元素，再把媽祖信仰與繞境熱鬧氛圍化為創作主題，強調不同宗教與文化在精神上的相通性。

  • 觀光署除在舞台外設宣傳攤位、提供台灣旅行資訊，還把夜市彈珠台遊戲帶到現場互動，並首度與iHeartMedia合作，在播客平台投放廣告鎖定年輕族群。

百老匯 曼哈頓 爵士樂

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