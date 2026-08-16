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虛構角色喚起記憶 17藝術家呈現80、90年代台移民故事

記者馬璿╱紐約報導
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展覽延續台灣傳統文化元素，並納入「門神」與「觀音」意象。此為宋宜靜(I-Chin...
展覽延續台灣傳統文化元素，並納入「門神」與「觀音」意象。此為宋宜靜(I-Chin Sung)作品阿嬤的話Grandma's Word。(記者馬璿╱攝影)

由策展人詹子瑩(Naomi Chan)聯合17位藝術家打造的移民敘事「A Story That Lives Within US: Ada — Volume II」於雀兒喜Crossing Art藝廊登場，結合當代藝術與口述歷史，呈現台灣移民在美國的多元故事，探討身分認同、記憶與歸屬感等議題。

圖為藝術家鄭姵廷(Peggy Cheng)作品，展現紐約元素。(記者馬璿╱攝影)
圖為藝術家鄭姵廷(Peggy Cheng)作品，展現紐約元素。(記者馬璿╱攝影)

展覽核心圍繞虛構角色Ada Lin，人生歷程取材自真實事件，融合多位台美移民的口述歷史訪談而成。不同於第一檔Ada初來乍到，第二檔聚焦1980至1990年代他漸漸融入紐約，當時城市快速轉型，居民面臨經濟困境、治安隱憂與文化錯位，尋求安定、建立美國夢。

圖為藝術家温雅嵐(Yalan Wen)施宥丞(Munus Shih)詮釋客家文化...
圖為藝術家温雅嵐(Yalan Wen)施宥丞(Munus Shih)詮釋客家文化的作品。(記者馬璿╱攝影)

詹子瑩表示，相較於第一檔著重呈現「阿達為什麼會來到美國」，第二檔則把敘事焦點轉向紐約這座城市，「那時候的紐約是一個很不安定的環境，黑幫問題猖獗，要在這樣的地方落腳需要很大的勇氣跟堅持」。團隊特別走訪了經歷過那個年代的長輩，聆聽他們對當時紐約樣貌的記憶。

展覽不僅延續台灣傳統文化元素，並納入「門神」與「觀音」意象，也有多位非台裔藝術家參與，「他們都是很有緣份地讓我遇到，自己也有與台灣的連結。」

「雖然我們是以台灣移民的角色出發，但其實全世界的人都可以在其中找到共鳴」，詹姿穎說，「尤其是第二、第三階段，不管是為了讀書、工作，最後在這裡生根，所有移民都能有所共鳴，這是這次展覽最想傳達的。」

她回憶，去年來看展的觀眾多半是台灣人，但今年她希望能讓更多不同背景的觀眾產生連結，「像去年就有韓國觀眾在聽我們分享故事後說，原來韓國的歷史跟台灣這麼相近，這正是藝術作為橋梁，讓更多人理解台灣過去的意義所在。」

圖為陶藝家郭家瑄(John Chia Hsuan Kuo)作品。(記者馬璿╱攝影...
圖為陶藝家郭家瑄(John Chia Hsuan Kuo)作品。(記者馬璿╱攝影)

參展藝術家的作品涵蓋繪畫、陶藝、纖維藝術、互動聲音裝置與複合媒材創作，除第一檔便已經參與的黃琦雅(Chiya Huang)、郭家瑄(John Chia Hsuan Kuo)、謝高元(James Hsieh)、宋宜靜(I-Chin Sung)、楊雪鴻(Sherry Yang)外，還有加入別樣移民視角的藝術家Bryan Cordova、Pedro Cuni、 Moyuru Shiroma、Ronald Huang、温雅嵐(Yalan Wen)、施宥丞(Munus Shih)、鄭姵廷(Peggy Cheng)、Kiu喬、韓雁婷(Rebecca Hon)、劉澤興(Tse-Hsing Liu)、張亦文(Gabrielle Mar)與葉睿濬(Ashton Yeh)。

精華 FAQ

  • 展覽以虛構角色Ada Lin為核心，將其人生經歷結合多位台美移民的口述歷史，透過當代藝術呈現移民在美國的記憶、身分認同與歸屬感。

  • 第二檔聚焦1980至1990年代台灣移民逐漸融入紐約的過程，當時城市正處於轉型期，面臨經濟壓力、治安問題與文化落差，移民需努力尋找安定生活。

  • 策展團隊希望不只台灣人，連韓國等不同背景的觀眾也能共感移民處境，因此結合繪畫、陶藝、纖維、聲音裝置與複合媒材，並納入門神、觀音等文化元素。

移民

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