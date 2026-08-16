華策會特需家庭嘉年華數百人齊聚 聚焦語言障礙與照顧者壓力

華人策劃協會15日在法拉盛皇后區植物園舉辦2026皇后區特需家庭夏日嘉年華。(記者高雲兒╱攝影)

華人 策劃協會(CPC)15日在法拉盛皇后區 植物園舉辦2026皇后區特需家庭夏日嘉年華，吸引數百名特殊需求人士、家屬及照顧者參加。華策會 指出，近年愈來愈多華人特需家庭願意走出家門、參與社區，但語言障礙、服務體系複雜及照顧者心理壓力，仍是許多家庭共同面對的難題。

華人策劃協會15日在法拉盛皇后區植物園舉辦2026皇后區特需家庭夏日嘉年華，吸引數百名特殊需求人士、家屬及照顧者參加。(記者高雲兒╱攝影)

華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，今年活動由過去的「夏日野餐會」改名為「夏日嘉年華」(Summer Festival)，現場設有遊戲、餐飲及社區資源攤位，紐約市消防局(FDNY)等單位也到場。

他說，活動希望為特殊需求人士及家屬建立彼此支持的社區，讓家庭知道遇到困難時「不是只有自己一個人」。部分服務對象已參與華策會相關項目20多年，顯示特殊需求服務往往是一項長期需要。

華人策劃協會15日在法拉盛皇后區植物園舉辦2026皇后區特需家庭夏日嘉年華。(記者高雲兒╱攝影)

華策會皇后區特需家庭服務部主任范元靜表示，華策會最新2026年FAIR調查顯示，66%的受訪者過去一年曾遇到服務延誤、76%表示需要口譯服務，但僅45%對翻譯服務感到滿意、另有近46%的受訪照顧者出現憂鬱症狀。

她說，與數年前相比，最大的改變是愈來愈多華人家長願意真正「走出來」。過去不少家庭各自處理孩子的照顧和服務申請，「以前可能是一個家長孤軍奮戰」，如今則有更多家長加入倡議，並開始關注整個華人特需社區的共同問題。

她指出，語言仍是華人、尤其新移民家庭取得服務的一大障礙，但問題已不只是「有沒有翻譯」。「不是說僅僅有翻譯就夠了，翻譯的準確性夠不夠？」她說，有家庭找不到翻譯，也有人即使獲得口譯，仍遇到內容不準確甚至翻譯錯誤。

范元靜表示，特殊需求服務牽涉資格認定、教育、醫療、福利及不同政府部門，即使英文流利、在美國出生的家長，初次接觸也可能「一頭霧水」，對新移民家庭而言更是難上加難。即使知道某項資源存在，也未必知道如何真正申請並取得服務。

照顧者心理健康同樣不容忽視，范元靜表示，外界往往把注意力放在特殊需求人士身上，卻容易忽略父母及其他照顧者的長期壓力，「這些家長的心理健康，誰給他們一個喘口氣的機會」。部分孩子在公共場所出現不同於一般兒童的行為時，旁人有時會誤以為是家長「沒有教育好」，卻看不到家庭背後付出的努力。

她表示，夏日嘉年華不只是讓家庭出來參加一天活動，更希望讓特殊需求人士及照顧者彼此認識、建立支持網絡，也讓社區對他們有更多理解與包容。